GNW-Adhoc: TDI-Kamera von Teledyne mit Backside Illumination bietet eine höhere Empfindlichkeit für Bilder im nahen Ultraviolett und im sichtbaren Bereich

^WATERLOO, Kanada, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE:TDY], gibt bekannt, dass die TDI- Kamera Linea(TM) HS 16k (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/linea-hs/) mit Backside Illumination (BSI) jetzt in Produktion ist. Mit ihrer CLHS- Schnittstelle bietet diese Kamera eine erhöhte Empfindlichkeit und ist ideal für Anwendungen zur Bildaufnahme im Nah-Ultraviolett- (NUV) und im sichtbaren Wellenlängenbereich wie die Inspektion von Wafern, Flachbildschirmen und elektronischen Verpackungen sowie für Bildaufnahmen in den Bereichen Photolumineszenz und Biowissenschaften. Die neue Linea HS 16k BSI verwendet den CMOS TDI 16k-Sensor von Teledyne DALSA mit einer Pixelgröße von 5 x 5 ?m und liefert eine maximale Zeilenrate von 400 kHz. Im Vergleich zur Front-Side-Illumination (FSI) verbessert das BSI-Modell die Quanteneffizienz im nahen Ultraviolett und im sichtbaren Wellenlängenbereich erheblich und steigert das Signal-Rausch-Verhältnis für die Bildaufnahme in lichtarmen Umgebungen. Linea HS ist die branchenweit führende TDI-Produktfamilie für Hochgeschwindigkeits- und hochempfindliche Bildaufnahmen. Sie bietet Spitzenleistungen auf Basis der Multi-Array-Charge-Domain-CMOS-TDI-Technologie und bietet fortschrittliche Funktionen wie Mono/HDR-, Farb-, Multifield und hochauflösende Bildaufnahmen für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen. Die Linea HS 16k BSI hat außerdem den gleichen Formfaktor wie die Linea HS (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/linea-hs/) FSI, so dass bestehende Systeme problemlos aufgerüstet werden können. Die Linea HS 16k BSI-Kamera ist mit einer CLHS-Datenschnittstelle ausgestattet, die einen Datendurchsatz von 6,5 GPix/sec über ein einziges Kabel ermöglicht. Ein aktives optisches Kabel (Active Optical Cable, AOC) ermöglicht eine größere Kabellänge, wodurch ein Repeater überflüssig wird, was die Datenzuverlässigkeit erheblich verbessert und die Systemkosten senkt. Bitte besuchen Sie die Produktseite (https://www.teledynedalsa.com/en/products/imaging/cameras/linea-hs/) für weitere Informationen und unsere Kontaktseite (https://www.teledynedalsa.com/en/contact/contact-sales/) für vertriebliche Anfragen. Teledyne DALSA ist Teil der Teledyne Vision Solutions Gruppe und führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz von digitalen Bildverarbeitungskomponenten für die industrielle Bildverarbeitung. Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildverarbeitungslösungen von Teledyne DALSA bilden weltweit das Herzstück von Tausenden von Inspektionssystemen in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging (http://www.teledynedalsa.com/imaging). Alle Marken sind von ihren jeweiligen Unternehmen registriert. Teledyne DALSA behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Pressekontakt: Jessica Broom Jessica.Broom@teledyne.com Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d281160-e943- 40bd-979c-8d117200c47a/de °