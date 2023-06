Salesforce nach Zahlen im Minus, holen SAP und Intel mit KI-Ideen auf?

Nach drei Minustagen im DAX in Folge schloss der Index zum Monatsultimo sogar auf dem tiefsten Stand des Monats Mai. Dennoch steht das "Sell in may" hier hier im Fokus der Marktteilnehmer. Bereits heute konnten nach dem Handelsstart die Vorwochentiefs direkt wieder zurückerobert und damit ein positives Ausrufezeichen gesetzt werden. Der Index notiert zum Mittag an der 15.850er-Schwelle und verarbeitet die positiven Inflationsdaten.

Gestern meldete Deutschland einen Rücklauf der anziehenden Verbraucherpreise, die nun "nur" noch um 6,1 Prozent ansteigen. Selbiges Zahlenwerk bestätigte heute die EU auf europäischer Ebene. Entsprechend erleichtert geben sich Ökonomen, da es scheinbar der EZB gelingt, die Inflation zu bekämpfen.

Wir blicken neben diesen Eckdaten mit Ingmar Königshofen heute auf drei Aktien, die das Thema KI weiter für sich nutzen können. Mit Salesforce meldete ein Dow Jones Wert gestern Quartalszahlen, die auf den ersten Blick positiv waren. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, die Aktie fiel dennoch nachbörslich. Woran lag dies?

Der Konkurrent aus dem DAX, die SAP-Aktie, macht sich das Thema KI ebenfalls für weitere Strategien zunutze. Doch auch hier muss technisch seitens der Unternehmen die Hardware stimmen. Genau in dieses Segment tritt Intel mit ihren neuen Chips. Auf beide Unternehmen schauen wir daher heute genauer und geben konkrete Ideen zur Entwicklung des Kurses aus Sicht der Charttechnik ab.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.