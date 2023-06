MORPHOSYS - Die Bullen wollen mehr

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 25,360 € (XETRA)

In der vergangenen Woche hatte Kollege Bastian Galuschka in dieser Analyse die fundamentale Lage bei MorphoSys eingeordnet. Heute rückt der Chart in den Fokus, denn der Aktie gelingt der Ausbruch über den markanten Horizontalwiderstand bei 24,70 - 24,90 EUR, an dem zuletzt auch das Jahreshoch markiert wurde. Das Papier erreicht heute den höchsten Kursstand seit April 2022.

Weiteres Rallypotenzial wird freigesetzt

Sofern die Aktie den heutigen Handel oberhalb der Hürde bei 24,70 - 24,90 EUR beenden kann, wäre ein neues Kaufsignal aktiv. Bei 28,00 - 28,11 und 31,57 - 32,90 EUR liegen dann die nächsten charttechnischen Widerstandsmarken als kurzfristige Ziele.

Scheitert der jetzt laufende Ausbruch hingegen, könnte nach einem Fehlausbruch eine Abwärtskorrektur starten. Mit einem signifikanten Rückfall unter 23,20 EUR könnten Kursrücksetzer zum EMA50 (aktuell 20,65 EUR) oder zum Support bei 19,60 - 20,00 EUR eingeleitet werden.

Fazit: Innerhalb der steilen Rally der letzten Wochen versucht die MorphoSys-Aktie eine Trendfortsetzung. Sofern jetzt kein starker Verkäufer in Erscheinung tritt, eröffnet sich der Wert weiteres Rallypotenzial um 10 oder 20 %.

MorphoSys AG

