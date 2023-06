PELOTON - Totgesagte leben länger?

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 8,370 $ (Nasdaq)

Die Peloton-Aktie kostete vor gar nicht allzu lange Zeit in der Spitze 171,09 USD. Dieses Allzeithoch stammt vom 14. Januar 2021. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck. Erst bei 6,66 USD fand er am 03. Oktober 2022 ein Tief. Die folgende Erholung scheiterte an einem alten Allzeittief bei 17,70 USD und wurde wieder vollständig abverkauft.

Am 12. Mai 2023 testete die Aktie ihr Rekordtief erfolgreich. Nach einigen Tagen, in denen sie seitwärts lief, zog der Aktienkurs in den letzten drei Handelstagen deutlich an. Am Freitag erreichte er den Widerstandsbereich aus Abwärtsgap vom 04. Mai, Abwärtstrend seit 03. Februar und EMA 50 zwischen 8,38 USD und 8,68 USD.

Ein Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 8,38 USD und 8,68 USD wäre ein erster, aber wichtiger Schritt hin zu einer größeren Bodenbildung. Auf diesem Weg wären noch einige weitere Schritte zu gehen. Aber immerhin bestünde dann Potenzial bis ca. 12,20-12,50 USD. Ein Ausbruch übe 12,50 USD würde wiederum den Weg bis ca. 17,70 USD ebnen. Und erst ein Ausbruch über 17,70 USD würde zum Abschluss der Bodenbildung führen. Erst dann ergäbe sich ein mittel-langfristiges Ziel bei rechnerisch 48,02 USD, also fast am log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch.

Ein stabiler Rückfall unter 6,66-6,62 USD würde den Weg für eine weitere Abwärtsbewegung freimachen. In diesem Fall wäre mit weiteren Kursverlusten von weit über 50 % zu rechnen.

Fazit: Die Peloton-Aktie ist ein interessanter Tradingkandidat und könnte kurzfristig Kaufsignale ausbilden. Allerdings ist es bisher zu einer großen Bodenbildung noch ein sehr weiter Weg mit vielen hohen Hürden. Für eine langfristige Investition ergibt sich damit aus charttechnischer Sicht keine Grundlage.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)