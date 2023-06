Fluence kündigt große Präsenz und Produkteinführung auf der GreenTech Amsterdam 2023 an

Die diesjährige GreenTech, eine der weltweit führenden Veranstaltungen für den Gartenbau, umfasst Vorträge von Fluence-Experten und die Einführung des neuesten VYPR-Produkts von Fluence

Fluence, ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, kündigte heute seine Teilnahme an der GreenTech-Konferenz 2023 in Amsterdam an, auf der unter anderem die Fluence-Branchenexperten Steve Graves, Senior Vice President of Strategy and Product, Timo Bongartz, General Manager of EMEA, Theo Tekstra, Technical Director of EMEA, und Dr. David Hawley, Principal Scientist bei Fluence, sprechen werden. Die Präsenz umfasst auch eine Expertensitzung am Stand mit Dominique van Gruisen, Geschäftsführer von Innexo BV.

Das führende Unternehmen im Bereich LED-Beleuchtung kündigte außerdem die Einführung der neuesten Generation von VYPR an, einem leistungsstarken linearen Oberlicht für Gewächshauskulturen, das während der GreenTech, dem weltweit führenden Treffpunkt für die Gartenbauindustrie, am Fluence-Stand zur Besichtigung und Vorführung bereitsteht. Neben VYPR können die Besucher auch die umfassende Produktpalette von Fluence kennenlernen, darunter die Leuchten RAPTR, VYNE, SPYDR, RAZR und Wireless Flex Dimming.

"GreenTech Amsterdam bietet die Möglichkeit, sich mit führenden Vertretern der Landwirtschaft und Technologie aus der ganzen Welt zu treffen und mit ihnen zu sprechen", sagte Timo Bongartz, General Manager für EMEA bei Fluence. "Wir bei Fluence setzen uns dafür ein, die Welt durch innovative Technologien für einen besseren Pflanzenanbau intelligenter zu machen. Es ist uns eine Ehre, dass Fluence in den Vorträgen auf der GreenTech prominent vertreten ist, und wir freuen uns, die neueste VYPR LED-Technologie in der Region Europa, Naher Osten und Afrika vorzustellen."

Die Besucher können die Gartenbauspezialisten von Fluence vom 13. bis 15. Juni an Stand 130 in Ausstellungshalle 5 im RAI Amsterdam Convention Center besuchen.

Die Vorträge von Fluence auf der GreenTech Amsterdam 2023 werden unter anderem sein:

Lichter und Knospen (13. Juni, 10:45 Uhr MEZ), mit Dr. David Hawley, leitender Wissenschaftler für Fluence auf der Plants Compounds Stage (Pflanzenverbindungen)

Komplexität in der Beleuchtung (13. Juni, 12:15 Uhr MEZ), mit Theo Tekstra, technischer Direktor EMEA von Fluence auf der Technologiebühne

Podium: Medizinisches Cannabis (13. Juni, 13.00 Uhr MEZ), mit Timo Bongartz, Generaldirektor der EMEA für Fluence auf der Plant Compounds Stage

Manipulation medizinisch relevanter Cannabis-Chemie mit Licht (13. Juni, 15:20 Uhr MEZ), mit Dr. David Hawley, leitender Wissenschaftler für Fluence im Amtrium

Erfahrungen beim Aufbau komplexer medizinischer Cannabis-Forschungsprojekte zur Innovation und Optimierung der Produktion (14. Juni, 11:00 Uhr MEZ), Expertenrunde am Fluence-Stand 05.130 mit Dominique van Gruisen, Geschäftsführer von Innexo BV

Öffentliche Gesundheit - Lebensmittelsicherheit, einschließlich einer Podiumsdiskussion über Endgame für nährstoffarme Lebensmittel, Breaching Containment CEA und pharmazeutische Lösungen (14. Juni, 12:15 Uhr MEZ), mit Steve Graves, Senior Vice President für Strategie und Produkt bei Fluence auf der Vertical Farming Stage (vertikaler Anbau)

Die jüngste Erweiterung der VYPR-Serie bietet den Landwirten ein neues Maß an Flexibilität und Kontrolle durch die Zweikanal-Fernrotlichtfunktion. Durch die Hinzufügung eines unabhängigen Steuerkanals für das Fernrotlicht können die Landwirte die Morphologie der Pflanzen beeinflussen und die Energieeinsparungen erhöhen. Das neueste VYPR-Produkt ist jetzt als 800-W-Plattform erhältlich, die einen Eins-zu-Eins-Ersatz für 1000-W-HPS-Scheinwerfer darstellt und gleichzeitig eine höhere Lichtintensität und einen geringeren Energieverbrauch bietet.

"Die neueste Generation der VYPR-Produktlinie von Fluence bietet den Landwirten genau das, was sie sich gewünscht haben: größere Vielseitigkeit, verbesserte Lichtverteilung und höhere Leistung, um den Ertrag, die Gleichmäßigkeit und die Qualität der Ernte zu steigern", so Graves. "Fortschritte in unserem Verständnis der Lichtspektren haben zu einem ausgereifteren Produkt und einem neuen Werkzeug geführt, das eine optimale Leistung und Rentabilität der Kulturen ermöglicht."

Das neueste VYPR-Produkt wurde entwickelt, um die Gleichmäßigkeit mit einer breiteren Lichtverteilung zu verbessern. Es verfügt über eine 150-Grad-Optik für die Lichtspektren R8, R8F, R9 und R9F. Der schlanke Formfaktor und das flache Design wurden beibehalten, bieten aber jetzt flexiblere Installationsoptionen, die eine schnellere Montage ermöglichen und zur Senkung der Installationskosten beitragen.

Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence.scienceoder besuchen Sie uns in Halle 5, Stand 130 auf der GreenTech Amsterdam 2023.

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt und engagiert sich für eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Farmen und Gewächshausanbauern. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb der Abteilung für digitale Lösungen von Signify. Für weitere Informationen über Fluence besuchen Sie bitte www.fluence.science.

