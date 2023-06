Dax Chartanalyse 08.06.2023: Warten auf neue Impulse

Widerstand: 16.030 16.330 Unterstützung: 15.910 15.840

Rückblick:

Der Index handelt seit Montagnachmittag in einer vergleichsweise engen Handelsspanne zwischen 15.900 und 16.020 Punkten. Der Feiertagshandel (Fronleichnam) heute Vormittag brachte wenig überraschend keinen nachhaltigen Trendimpuls, die Unterstützung um 15.900 Punkte hatte am Morgen erneut gehalten und war Basis einer größeren Erholungswelle.

Ausblick:

Die Tatsache, dass die Unterstützung um 15.900 Punkte heute Vormittag erneut verteidigt wurde, ist kurzfristig bullisch zu interpretieren. gelingt ein nachhaltiger Ausbruch per Stundenschluss über 16.020 Punkte, wäre eine erneute Kaufwelle Richtung 16.300 und höher denkbar. Unterhalb von 15.900 Punkten bekämen die Bären hingegen schnell wieder Oberwasser.

Quelle: Tradingview

