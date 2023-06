EQS-News: EV Digital Invest AG tätigt strategischen Kauf der digitalen Vermögensverwaltung wevest, um Produktangebot zu erweitern

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Ankauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

EV Digital Invest AG tätigt strategischen Kauf der digitalen Vermögensverwaltung wevest, um Produktangebot zu erweitern



EV Digital Invest AG tätigt strategischen Kauf der digitalen Vermögensverwaltung wevest, um Produktangebot zu erweitern Deutliche Erweiterung des Service- und Produktangebots mit Zukauf von wevest und neuer Markenstrategie

Implementierung der Marke "Digital Invest Assets" für Investments in weitere Asset-Klassen

Zusammenschluss bietet erhebliche Synergieeffekte, eröffnet weiteres Wachstumspotenzial und macht EV Digital Invest AG unabhängiger von der Entwicklung im Immobilienmarkt Berlin, 08. Juni 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend „Unternehmen“ oder „Engel & Völkers Digital Invest“), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform „Engel & Völkers Digital Invest“, hat bekannt gegeben, dass sie einen Kaufvertrag über den hundertprozentigen Erwerb der Berliner wevest Vermögensverwaltung AG („wevest“) abgeschlossen hat. wevest ist eine unabhängige und mehrfach ausgezeichnete digitale Vermögensverwaltung. Sie verfügt über die Lizenzen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung gemäß § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und unterliegt damit der BaFin-Aufsicht. Mit der Akquisition kann Engel & Völkers Digital Invest das digitale Produkt- und Serviceangebot erweitern und die Integration der Wertschöpfungskette erhöhen. Der Schritt ist Teil der beim Börsengang angekündigten Wachstumsstrategie und bietet zudem Anlegern die Möglichkeit, Finanzinvestments außerhalb der Asset-Klasse Immobilien zu tätigen. Durch diese Akquisition wird das Geschäftsmodell des Unternehmens nochmals deutlich skalierbarer. Darüber hinaus wird die Abhängigkeit zum Immobilienmarkt reduziert.



Marc Laubenheimer, Co-CEO der EV Digital Invest AG: „Wir freuen uns, das Team der wevest willkommen zu heißen. Mit dem Schritt an die Börse im letzten Jahr haben wir unsere Kapitalbasis signifikant gestärkt. Dieses Kapital haben wir wie angekündigt nun auch in anorganisches Wachstum in einem attraktiven Marktsegment investiert. Die Übernahme der wevest eröffnet uns weiteres Wachstumspotential. Das Team von wevest verfügt über langjährige Erfahrungen im Markt. Mit den Kompetenzen und Lizenzen der mehrfach ausgezeichneten digitalen Vermögensverwaltung wevest werden wir unser Produktspektrum und Serviceangebot deutlich erweitern. Wir können Anlegern damit zukünftig die gesamte Bandbreite von selbstbestimmten Einzelinvestitionen ab 100 EUR bis zur vollkommen individuellen diskretionären Vermögensverwaltung anbieten. Wir freuen uns darauf, die Synergien zwischen unseren Unternehmen zu nutzen und gemeinsam zu wachsen.“



Die 2017 gegründete wevest Vermögensverwaltung AG wurde von dem renommierten Magazin Capital als „Top Vermögensverwalter“ mit der Höchstnote (5 von 5 Sterne) ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden maßgeschneiderte digitale ETF-Investments, eine individuelle Vermögensverwaltung sowie einen einfachen und sicheren Zugang zu Kryptoassets. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 belief sich das von der wevest gemanagte Kundenvermögen (AuM) auf ca. EUR 64 Mio. Das Gesamtvermögen der Kunden der wevest beläuft sich auf über EUR 200 Mio.



Björn Siegismund, CEO der wevest Vermögensverwaltung AG: „Der Zusammenschluss mit EV Digital Invest AG ermöglicht die Nutzung von erheblichen Synergieeffekten und wird sich insbesondere für die Kunden beider Unternehmen als sehr vorteilhaft erweisen. Wir sehen in der Betreuung vermögender Privatkunden starke Wachstumsperspektiven. Die gemeinsame Plattform von Engel & Völkers Digital Invest und wevest wird sich dank der einzigartigen Kombination aus hoher Fachkompetenz in den verschiedenen Anlageklassen, modernster Technologie und professionellen Anlagestrategien klar von der Konkurrenz abheben. Mit dem Zusammenschluss schaffen wir eine digitale Alternative zur klassischen Privatbank.“



Der Kaufpreis liegt im unteren einstelligen Millionenbereich. Er wird über die Ausgabe neuer Aktien der EV Digital Invest AG aus genehmigtem Kapital sowie einer Barkomponente mit den Mitteln aus dem Börsengang 2022 beglichen.



Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt des Inhaberkontrollverfahrens der BaFin. Das Closing wird spätestens 2024 erwartet.



Akquisition ermöglicht neue Produkte und Services

Durch die BaFin-Lizenz der wevest kann Engel & Völkers Digital Invest ihr Produktportfolio erweitern, insbesondere durch die Einführung von tokenisierten Inhaberschuldverschreibungen. Durch diese neuen Finanzinstrumente ist die Engel & Völkers Digital Invest zukünftig in der Lage, Immobilienprojekte mit einem Volumen von bis zu 8 Millionen Euro umzusetzen. Zudem bringt die Zusammenarbeit beider Unternehmen erhebliche Synergieeffekte mit sich. So kann die vorhandene Infrastruktur beider Unternehmen gemeinsam genutzt werden und von komplementären Kundenangeboten profitieren. Dadurch ergeben sich Cross-Selling-Möglichkeiten und neue Chancen für stetiges Wachstum. Die einzigartige Positionierung beider Unternehmen entsteht durch Kombination digitaler Vermögensverwaltung sowie digitalen Immobilieninvestments unter Anwendung der Blockchain-Technologie. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden eine innovative und fortschrittliche Lösung anbieten, die bisher auf dem Markt einzigartig ist.



Neue Marke “Digital Invest Assets“ für Produkte ohne Immobilienbezug

Tobias Barten, Co-CEO der EV Digital Invest AG: „Wir freuen uns zudem, die langjährige erfolgreiche Partnerschaft mit der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG zu intensivieren. Wir haben vereinbart, die Marke „Engel & Völkers“ zukünftig auch in der akquirierten wevest nutzen zu können. Das ermöglicht uns weitere attraktive Immobilieninvestmentprodukte unter der renommierten Marke anzubieten. Daneben werden wir uns zukünftig unter der Marke „Digital Invest Assets“ am Markt positionieren. Diese soll zentrales Erscheinungsbild für Investmentangebote ohne Immobilienbezug sein. Diese Multi-Marken-Strategie ermöglicht uns größere Flexibilität in der Bereitstellung von Finanzprodukten mit und ohne Immobilienbezug und eröffnet uns so Spielraum für weitere Produktexpansionen.“



Die EV Digital Invest AG verfügt seit 2020 über einen Markenlizenzvertrag mit der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG („E&V“). Die Markenlizenz berechtigt das Unternehmen, die Marke „Engel & Völkers“ im Bereich der digitalen Immobilieninvestitionen zu nutzen. Im Mai 2023 hat E&V zugestimmt, den Lizenzvertrag zu erweitern, um die Marke „Engel & Völkers“ auch in einer Tochtergesellschaft nutzen zu können. Entsprechend sollen auch zukünftig Produkte mit Immobilienbezug grundsätzlich unter der Marke „Engel & Völkers Digital Invest“ angeboten werden. Produkte ohne Immobilienbezug werden zukünftig unter der Marke „Digital Invest Assets“ vertrieben. Das Unternehmen forciert damit die Strategie, Kunden neben digitalen Immobilieninvestments weitere digitale Investments-Services anzubieten.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, eröffnet Privatinvestoren die Chance, sich über die wachstumsstarke digitale Investmentplattform für Immobilien „Engel & Völkers Digital Invest“ als Co-Investor an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit.



Mit langjähriger Branchenexpertise, umfangreichen Due-Diligence-Prüfungen und einem hohen Qualitätsanspruch wurde bisher ein Finanzierungsvolumen von über 200 Mio. Euro erreicht. Eine loyale und kapitalstarke Investorenbasis mit derzeit mehr als 14.000 Nutzern ermöglicht Projektfinanzierungen innerhalb von kurzen Finanzierungszeiträumen. Der Marktanteil soll mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie deutlich ausgebaut werden.



Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de



ENGEL&VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt :

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de



Über wevest Vermögensverwaltung AG

Die wevest ist ein BaFin-regulierter unabhängiger Vermögensverwalter, der seinen Kunden einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu bewährten ETF-Anlagelösungen liefert. Darüber hinaus profitieren vermögende Privatkunden von individuellen Wertpapierstrategien mit persönlicher Beratung durch ein erfahrendes Experten-Team. Die Leistungen von wevest sind in den letzten Jahren regelmäßig von unabhängiger Stelle ausgezeichnet worden.



Kontakt:

wevest Vermögensverwaltung AG

Joachimsthaler Str. 30, 10719 Berlin

Phone: +49 (0)30 364 28 57 54

www.wevest.de

