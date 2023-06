mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

mobilezone setzt im Reparaturgeschäft auf Zentralisierung



08.06.2023 / 06:45 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 8. Juni 2023 mobilezone repariert Smartphones und weitere Mobilgeräte künftig einzig in ihrer zentralen Werkstätte in Rotkreuz. Acht lokale Reparaturstandorte in der Schweiz werden per Ende Juni 2023 geschlossen. Seit über zehn Jahren bietet mobilezone in der Schweiz ein dezentrales Netz an Reparaturwerkstätten für Smartphones, Tablets und Smartwatches mit Standorten in Basel, Bern, Emmenbrücke, Genf, Lugano, St. Gallen, Winterthur, Wallisellen (im Glattzentrum) und Zürich an. In den letzten Jahren hat die Bedeutung dieser Vor-Ort-Reparaturen kontinuierlich abgenommen. Immer mehr Kunden senden ihre defekten Geräte mit dem sogenannten «Mail-in-Angebot» zur Reparatur direkt nach Rotkreuz in die zentrale Werkstätte von mobilezone ein, was zu einem Volumenrückgang in den lokalen Werkstätten führte. Diese werden per Ende Monat geschlossen und mobilezone baut im Gegenzug ihr Angebot für eingesendete Reparaturen aus. Von der Schliessung ausgenommen ist die Werkstätte in Lugano, welche weiterhin betrieben wird. Roger Wassmer, CEO von mobilezone Schweiz sagt: «Die Veränderungen im Kundenverhalten haben uns dazu bewogen, unser «Mail-in-Angebot» weiter zu verstärken. Diese Zentralisierung bringt für mobilezone eine Effizienzsteigerung und bietet Vorteile für die Kunden: etwa in Form von noch schnelleren, qualitativ hochwertigen Reparaturen sowie noch besserer Verfügbarkeit von Ersatzteilen.» Eine «Mail-in» Reparatur funktioniert ähnlich wie Onlineshopping: Kunden melden ihr Mobilgerät auf https://werkstatt.mobilezone.ch/reparatur/marke/?type=1 für eine Reparatur an und schicken es portofrei ein. Die defekten Geräte werden in der grössten Smartphone-Werkstätte der Schweiz von zertifizierten Technikern ausschliesslich mit Originalersatzteilen repariert und sind innerhalb von rund 3 Tagen wieder beim Kunden. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

