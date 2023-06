MODERNA - Das ist ein Bullkeil!

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 128,130 $ (Nasdaq)

Seit Januar 2022 bewegt sich die Aktie in einem breiten Preisband zwischen 123 und 187 USD seitwärts. Die Abwärtskorrektur seit Mitte Januar dieses Jahres ist in einem bullischen Keilfraktal abgelaufen. Von der Oberkante des Preisbands bis zu Unterkante bei 123 USD. Steigt Moderna auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 144,50 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit möglichen Zielmarken bei 163,80 und 187,50 USD.

Also nur etwas für aktive Anleger. Es geht lediglich um einen kurz- bis mittelfristigen Upswing.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)