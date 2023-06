Wachstum vorerst beendet: Paketmengen gesunken

BERLIN (dpa-AFX) - Erstmals seit 2009 sind die Paketmengen in Deutschland gesunken. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 4,15 Milliarden Sendungen verschickt worden und damit rund acht Prozent weniger als 2021, heißt es in einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (Biek). Begründet wurde das mit der Konsumschwäche der Verbraucher in Inflationszeiten und hohen Vergleichswerten zu 2021, als die Folgen der Corona-Pandemie die Sendungsmengen stark angekurbelt hatten.

Es geht hauptsächlich um Pakete, aber auch um Express- und Kuriersendungen. Marktführer ist die Deutsche Post DHL, Wettbewerber sind unter anderem Hermes, DPD, GLS und UPS . In diesem Jahr rechnet der Verband wieder mit einem leichten Wachstum, auch weil viele Beschäftigte nach hohen Tarifabschlüssen wieder mehr Geld in der Tasche haben und damit den Konsum antreiben könnten./wdw/DP/ngu