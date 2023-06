Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Polen sticht mit deutlichem Plus heraus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben zur Wochenmitte zugelegt. Finanzwerte verteuerten sich im Vorfeld der anstehenden Zinssitzungen in den USA und der Eurozone deutlich. Nachdem am Abend die Federal Reserve über ihre Geldpolitik entscheidet, wird am morgigen Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach ihren Zinssatz anheben.

Der tschechische PX ging 0,45 Prozent höher bei 1322,85 Punkten aus dem Handel. Gesucht waren neben den schwer gewichteten Anteilsscheinen der CEZ (plus 0,5 Prozent) auch überwiegend Finanztitel. So gewann die Prager Notierung der Erste Group 1,5 Prozent. Moneta Money Bank verteuerten sich um 0,3 Prozent. Indes gaben die Titel der Komercni Banka um 0,3 Prozent nach.

Der ungarische Bux gewann 0,19 Prozent auf 49 959,57 Punkte. Die Titel der OTP Bank stiegen um 0,8 Prozent. Bekannt wurde zudem, dass das Geldhaus nun die Mehrheit der Anteile an der usbekischen Ipoteka Bank hält. Darüber hinaus konnten die Titel von Richter um ein Prozent zulegen. Um 1,3 Prozent tiefer schlossen hingegen die Papiere von Schwergewicht Mol und verhinderten so größere Zuwächse beim Bux.

Starke Kurszuwächse gab es in Polen: Der Wig 20 legte um 2,51 Prozent auf 2075,83 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 2,11 Prozent auf 67 005,54 Punkte.

Auch in Warschau griffen Anleger bei Finanzwerten zu. So verteuerten sich die schwer gewichteten Pekao-Titel um 4,8 Prozent. Die Wertpapiere der Santander Bank Polska verteuerten sich um 4,3 Prozent und PKO Bank Polski um 1,9 Prozent.

Darüber hinaus waren die Anteilsscheine des Videospieleherstellers CD Projekt stark nachgefragt: Sie sprangen um 13,3 Prozent hoch.

Der russische RTS-Index schloss 0,50 Prozent höher bei 1035,79 Zählern./sto/kve/APA/gl/ngu