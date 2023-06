Caterpillar: US-Konjunkturspritze IRA sollte den Kurs unterstützen!

Caterpillar öffnete am 27. April die Bücher zum ersten Quartal 2023. Der amerikanische Baumaschinenhersteller hat dank hoher Nachfrage und Preisanhebungen seinen Gewinn gesteigert. Verantwortlich dafür war nicht zuletzt die US-Baubranche, die durch die Infrastrukturgesetze der Regierung zu höheren Ausgaben angeregt wurde. Das Baumaschinengeschäft von Caterpillar verzeichnete in Nordamerika ein Umsatzplus von 33 Prozent. Am vergangenen Mittwoch, dem 14. Juni, gab das Unternehmen eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende bekannt. Diese sollte um 8 Prozent auf 1,30 US-Dollar erhöht werden. Die Auszahlung erfolgt am 18. August 2023. Auf das Jahr gesehen schüttet Caterpillar künftig 5,20 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 247,67 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2023) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 2,14 Prozent.

Zum Chart

Im übergeordneten Chartbild entwickelt sich der Kursverlauf von Caterpillar stufenförmig nach oben. Der letzte Anstieg um 177 Prozent erfolgte vom 20. März 2020 bis zum 8. Juni 2021. Unmittelbar danach setzte eine ausgedehnte Konsolidierungsphase ein, die bis zum 27. September 2022 andauerte und wo der Kurs von 246,69 US-Dollar wieder auf 160,60 US-Dollar gesunken ist. Der Inflation Reduction Act (IRA) vom August 2022 fungiert als Unterstützung der US-Wirtschaft und war ein Treiber für den Aktienkurs von Caterpillar bis Ende Januar 2023 (die Bezeichnung IRA täuscht über den eigentlichen Wirkmechanismus hinweg, wo die US-Wirtschaft beinahe in protektionistischer Weise profitieren sollte und die Senkung der Inflation kein Ziel darstellt). Aktuell ist eine steile Kurserholung im Gange, die auf eine Minikonsolidierung bis Anfang Juni 2023 folgt. Trotz der satten Kurssteigerungen erscheint die Aktie nicht überteuert. Bis in das Jahr 2025 ist eine Gewinnsteigerung von 24 Prozent geplant, wodurch das erwartete KGV auf aktuell 11,83 gesenkt wird. Wenn der IRA stärker wirkt als die Bremsung der Konjunktur aufgrund der derzeitigen Zinspolitik, sollte der Aktienkurs von Caterpillar neue Hochs etablieren.