Wochenausblick: DAX – Bullen geben Gas. Airbus und Autobauer nächste Woche im Blickpunkt.

Der DAX® schloss die Woche mit einem neuen Allzeithoch. Der EuroSTOXX®50 klopfte zum Wochenschluss erneut an das Hoch aus dem Jahr 2021 und der CAC®40 zeigt Ambitionen, den Kreuzwiderstand bei 7.400 Punken zu überwinden und damit in den Aufwärtstrendkanal zurückzukehren. Die Bullen zeigen in diesen Tagen zunächst keine Schwäche. Rückenwind gab es von der Fed, die sich zumindest zu einer Zinspause durchgerungen hat. Kommende Woche stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Darüberhinaus werden zahlreiche Notenbänker Reden halten und die Notenbanken von England, Norwegen und der Schweiz über ihren Leitzins entscheiden. Am Montag sind die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Es könnte also ein ruhiger Auftakt in die neue Woche werden.

Am Rentenmarkt zeigten sich im Wochenverlauf bei langfristigen Staatspapieren keine großen Bewegungen. Bei 2-jährigen Staatspapieren hinterließen die Notenbankentscheidungen hingegen schon Spuren. Während die Renditen von US-Papieren weitgehend auf der Stelle traten, setzten die Renditen europäischer Papiere ihren Aufwärtstrend fort. Dies spiegelte sich auch am Euro/US-Dollar-Wechselkurs wider. Der Devisenkurs nimmt wieder Kurs auf die obere Begrenzung des Seitwärtstrends. Bei den Rohstoffen gab es im Wochenverlauf keine nennenswerten Schwankungen. Die Notierungen für Gold und Silber sowie den Barrel Brent Crude Oil pendelten in einer engen Range. Deutlich größere Ausschläge zeigten sich am Strommarkt. So zog der Strompreis-Future von 133,80 Cents pro MegaWatt und Lieferung im Januar 2024 auf zeitweise auf 164 Cents nach oben und schloss schließlich bei 147,25 Cents.

Unternehmen im Fokus Bei den DAX®-Einzelwerten legten Adidas, Sartorius und Zalando überdurchschnittlich stark zu. In der zweiten Reihe waren es unter anderm Adtran, Dürr und ProSiebenSat.1, die kräftig zulegten. Am Montag starten MDAX® und SDAX® in der neuen Zusammensetzung. Evotec, Krones, Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) und Software AG steigen dann in den MDAX® auf. Am DAX® wurden bei der jüngsten Indexüberprüfung der Deutschen Börse keine Ändernung vorgenommen. ams Osram, CureVac, Daimler Truck, Evotec, Qiagen und Scout24 laden nächste Woche zur Hauptversammlung. MorphoSys hält einen virtuellen Investoren-Call zum Produktkandidanten Pelabresib ab. VW lädt zum Capital Markets Day. In Paris findet die Luftfahrmesse statt. Airbus und Boeing könnten möglicherweise mit (Groß-)Aufträgen für Schlagzeilen sorgen. Kommende Woche werden Daten zu den Pkw-Zulassungen aus Deutschland und der Eurozone veröffentlicht. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Wichtige Termine MONDAY JUNE 19, 2023 ECB chief economist Lane participates in a fireside chat on the occasion of the awarding of the German Bernacer prize in Madrid

ECB board member Schnabel chairs session at conference „New challenges for the Economic and Monetary Union in the post-crisis environment“ organised by Euro50 Group in Luxembourg

ECB Vice President de Guindos speaks at a prize awarding ceremony of economic journalism organised by Asociación de Periodistas Europeos, KPMG and Bolsas y Mercados Españoles (BME) in Madrid TUESDAY JUNE 20, 2023 EU Commission presents its „Economic Security Strategy“

Germany-PPI

ECB bank supervisor Enria speaks at conference on Counterparty Credit Risk in Frankfurt

St. Louis Federal Reserve Bank President Bullard speaks before the Barcelona School of Economics Summer Forum

Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey

United States-Housing Stats

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

ECB bank supervisor McCaul speaks at annual Workshop of the Council for the US and Italy „The future of globalization: politics, business, lifestyle, brands“ organised by The Council for the United States and Italy in Milan

Federal Reserve’s Williams, Barr participate in conversation at Fed event

ECB Vice President de Guindos speaks on the occasion of the awarding of the German Bernacer prize in Madrid WEDNESDAY JUNE 21, 2023 United Kingdom-Inflation

Germany-Car sales

United Kingdom-PPI

Germany’s Ifo institute presents its summer economic forecast

ECB board member Schnabel speaks in Berlin

Fed Chair Powell testifies at US House

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks to Wall Street Journal forum

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks at Fed conference THURSDAY JUNE 22, 2023 France-Business confidence

Swiss National Bank interest rates decision

Norway-Central Bank Rates

Federal Reserve Board Governor Waller gives opening remarks before the Central Bank of Ireland and International Journal of Central Banking Research Conference, in Dublin

ECB board member Panetta speaks at fifth annual joint conference of the Deutsche Bundesbank, European Central Bank and Federal Reserve Bank of Chicago on CCP risk management in Frankfurt

United Kingdom-BoE Bank rate decision

United States-Jobless

Federal Reserve Board Governor Bowman gives opening remarks at Cleveland Fed event

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks at Cleveland Fed event

Fed Chair Powell testifies at US Senate

United States-Existing Homes

ECB Vice President de Guindos speaks in Santander

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks to RMA Richmond Chapter FRIDAY JUNE 23, 2023 Spain-GDP Final

Germany-PMI Flash

St. Louis Federal Reserve Bank President Bullard speaks in Dublin, Ireland

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks at CFOs event

ECB board member Panetta speaks in panel discussion on future of crypto at 22nd BIS Annual Conference on central banks, macro-financial stability and the future of the financial system in Basel

ECB board member Elderson speaks about climate issues

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 16.420/16.480/16.500/16.560 Punkte Unterstützungsmarken: 16.030/16.135/16.180/16.200/16.270/16.320 Punkte Der DAX® baute die Wochengewinne am Freitag noch einmal aus und überschritt dabei zeitweise die Marke von 16.400 Punkten. Angesichts der starken Rallye der vergangenen Handelstage sind Rücksetzer bis 16.320 Punkten oder ga 16.270 Punkte einzukalkulieren. Sie werden das aktuell bullishe Bild jedoch nicht trüben. Eine Stimmungswechsel deutet sich frühestens unterhalb von 16.135 Punkten an. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 30.05.2023 –16.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.06.2016 – 16.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, liegt mit rund 18 weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt. Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 10.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 – 10.000)*0,01 = 120 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3RWC 107,94* 18.500 10.000 22.000 15.12.2023 DAX® HC3YF2 81,65** 19.000 12.500 22.000 15.03.2024 *max. Rückzahlung 120 EUR; **max. Rückzahlung 95 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2023; 17:00 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 7,96 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 11,05 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2023; 17:00 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 4,66 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 8,39 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.06.2023; 17:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

