EQS-News: Adler Group S.A.: Aktionäre zeigen breite Unterstützung für eingeschlagenen Kurs des Unternehmens

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aktionäre der Adler Group zeigen breite Unterstützung für eingeschlagenen Kurs des Unternehmens Hauptversammlung nimmt alle Beschlussvorschläge mit überwältigender Mehrheit an.

Erweiterung des Verwaltungsrats auf sieben Mitglieder mit umfassender Expertise in den Bereichen Corporate Governance, Immobilien, Finanzen, Restrukturierung und Kapitalmarkt.

Verwaltungsratsvorsitzender Prof. Dr. A. Stefan Kirsten: „Adler ist auf dem Weg in eine neue Normalität.“ Luxemburg, 21. Juni 2023 – Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Adler Group S.A. („Adler Group“) haben die vertretenen Aktionäre alle Beschlussvorlagen des Verwaltungsrats mit überwältigender Mehrheit angenommen. Die Aktionäre der Gesellschaft billigten zudem den ungeprüften konsolidierten Jahresabschluss sowie den ungeprüften Einzelabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr. Ferner erteilten sie allen Mitgliedern des Verwaltungsrats, die in dem am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr im Amt waren, Entlastung. Auch diese Beschlüsse wurden jeweils mit einer überwältigenden Mehrheit gefasst. Bei der Hauptversammlung war mehr als die Hälfte des stimmberechtigten Kapitals vertreten. Auf der anschließenden außerordentlichen Hauptversammlung der Adler Group stimmten alle vertretenen Aktionäre für die Fortführung des Unternehmens in Einklang mit luxemburgischen Gesellschaftsrecht. „Die sehr hohen Zustimmungsquoten zu den Beschlussvorlagen und das klare Votum der außerordentlichen Hauptversammlung für die Fortführung des Unternehmens sind eine deutliche Bestätigung unseres Restrukturierungskurses und zeigen die breite Unterstützung durch unsere Aktionäre für unseren eingeschlagenen Kurs“, sagt Prof. Dr. A. Stefan Kirsten, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group. „Adler ist auf dem Weg in eine neue Normalität. Die restrukturierte Gruppe wird kleiner, klarer in ihrer Organisation und fokussierter in ihrem Geschäftsmodell sein. Sie wird über eine moderne Corporate Governance verfügen und hat ihre Strukturen und Prozesse modernisiert.“ Die Hauptversammlung stimmte auch der Ernennung neuer Mitglieder des Verwaltungsrats zu. Thomas Echelmeyer wurde zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als CFO der Adler Group zum Mitglied des Verwaltungsrats bestellt. Die Bestellung von Dr. Heiner Arnoldi und Stefan Brendgen wurde ebenfalls von den Aktionären bestätigt. Zusammen mit Prof. Dr. A. Stefan Kirsten, Thierry Beaudemoulin (zugleich CEO der Adler Group), Thilo Schmid und Thomas Zinnöcker setzt sich der Verwaltungsrat der Adler Group damit künftig aus sieben Personen, davon fünf unabhängige Mitglieder, mit umfassender Expertise in den Bereichen Corporate Governance, Real Estate, Finance, Restrukturierung und Capital Markets zusammen. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des neuen Verwaltungsrats unmittelbar im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung wurden die Leitungen der einzelnen Ausschüsse festgelegt. Stefan Kirsten ist Vorsitzender des Verwaltungsrats sowie des Nominierungs- und Vergütungsausschuss, und Thilo Schmid behält den Vorsitz des Prüfungsausschusses. Der bisherige Investitions- und Finanzausschuss wurde in einen Investitionsausschuss unter dem Vorsitz von Stefan Brendgen und einen Finanzausschuss unter dem Vorsitz von Heiner Arnoldi aufgeteilt. Thierry Beaudemoulin bleibt weiterhin Vorsitzender des Ad-hoc-Ausschusses. In seiner Rede auf der Hauptversammlung hob CEO Thierry Beaudemoulin die strategischen und operativen Fortschritte des Unternehmens im Jahr 2022 und den guten Start im Jahr 2023 hervor: „Unser Vermietungsportfolio zeigte auch im ersten Quartal 2023 eine starke operative Leistung, unterstützt durch ein solides Mietfundament.“ Alle relevanten Informationen der Hauptversammlung, einschließlich der Präsentation und der Rede des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, finden Sie auf der Website des Unternehmens. Kontakt Investor Relations: T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E investorrelations@adler-group.com

