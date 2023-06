WORKDAY - Geht die Party weiter?

Workday Inc. - WKN: A1J39P - ISIN: US98138H1014 - Kurs: 223,740 $ (Nasdaq)

Die Workday-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 307,811 USD aus dem November 2021 deutliche Verluste hinnehmen und fiel bis 04. November auf 128,72 USD zurück.

Seitdem befindet sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung gelang schon früh der Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Allerdings läuft diese Bewegung bisher in einer bärischen Keil ab. Die Form der Bewegung deutet also nach der klassischen Charttechnik auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch hin. Allerdings sind Keile aus meiner Sicht eher unzuverlässige Formationen. Daher kann man die bärische Natur zwar im Hinterkopf behalten, man sollte aber nicht allzu viel darauf geben.

Am 26. Mai kletterte der Wert auf ein Hoch bei 218,88 USD und damit nahe an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Rekordhoch. Am Donnerstag durchbrach er dieses Hoch mit einer langen weißen Kerze und schoss an die Oberkante des vermeintlichen Keils nach oben. Nach einem Hoch bei 226,06 USD setzte die Aktie auf das Maihoch zurück, wo gestern im Tagesverlauf wieder Nachfrage aufkam. Zu einem neuen Rallyhoch kam es aber nicht.

Noch mehr Dynamik, wenn …

Gelingt der Workday-Aktie ein Ausbruch über 226,06 USD, dann könnte die Dynamik in der Rally weiter zunehmen. Ein Anstieg bis 253,01 USD wäre dann kurzfristig möglich. Im bullischen Optimalfall steigt der Wert auf Sicht von mehreren Monaten sogar Richtung Allzeithoch an.

Sollte es zu einem Tagesschlusskurs unter 218,88 USD kommen, wäre dies ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Tagesschlusskurs unter dem letzten Konsolidierungstief bei 201,42 USD würde die Aufwärtstendenz seit November 2022 brechen.

Fazit: Die Workday-Aktie steht vor einer entscheidenden Situation und hat die Chance, die Rally der letzten Monate zu beschleunigen. Noch fehlt aber der entscheidende Ausbruch.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)