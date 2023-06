COVESTRO - Es wird hoch gepokert!

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 47,530 € (XETRA)

Wer in der Covestro-Aktie investiert ist, kann sich über Langeweile definitiv nicht beklagen. Newsbedingt geht es in der Aktie dieser Woche richtig rund. Zunächst sorgte die Gewinnwarnung von Lanxess für schlechte Stimmung, dann machte ein Übernahmeangebot die Runde und ließ den Aktienkurs auf Kurse jenseits von 46 EUR explodieren. Heute kann die Aktie weiter zulegen und wird zum Zeitpunkt dieser Zeilen bei 47,66 EUR gehandelt. Damit wird ein neues Hoch innerhalb der aktuellen Kaufwelle erreicht und das obwohl Covestro das Übernahmeangebot von ADNOC als zu niedrig abgelehnt hat. Der Ölkonzern hatte rund 11 Milliarden EUR geboten.

Anleger hoffen auf mehr!

Lt. Stock3-Terminal gibt es 189,95 Mio. Covestro-Aktien, so dass sich beim aktuellen Kurs eine Marktkapitalisierung von ca. 9 Mrd. EUR ergibt. Covestro reicht der Aufschlag von 22,2 % nicht aus. Sofern ADNOC sein Angebot erhöht, reden wir also über Notierungen von mindestens 58 und mehr Euro für eine Covestro-Aktie. Die Frage ist jedoch, ob der Ölkonzern aus Abu Dhabi sein Angebot erhöht und es mit der Übernahme wirklich ernst meint. Immerhin entspricht der Kurs von 58 bzw. 60 EUR den Notierungen von vor zwei Jahren. Im Allzeithoch kostete die Aktie jedoch sogar schon mehr als 95 EUR.

Das Pokern geht los!

Solange die Hoffnung besteht, dass eine Übernahme zustande kommen könnte, dürfte sich die Aktie weiterhin auf hohem Niveau halten und die Gewinne sogar ausbauen. Das Risiko eines jetzigen Kaufs liegt jedoch auf der Hand: In der aktuellen Pokerrunde kommt es zu gar keine Einigung und ADNOC zieht selbst das Angebot von 11 Milliarden EUR zurück. Dann könnte die Aktie schnell wieder einbrechen.

Fazit: Solange die Hoffnung auf eine Übernahme besteht, dürfte die Covestro-Aktie nach unten relativ gut abgesichert sein, während auf der anderen Seite selbst bis hin zum ursprünglichen Angebot noch Aufwärtspotenzial bestünde. Das macht einen Kauf in meinen Augen nicht uninteressant, vor allen Dingen, wenn man vielleicht noch einmal im Rahmen einer kleineren Konsolidierung günstiger einsteigen kann als am aktuellen Hoch. Zur Absicherung sollte die Positionsgröße dem Risiko entsprechen und ein Stop-Loss oder ein Hedge genutzt werden. Sollte sich der Übernahmebackground nämlich ad hoc in Luft auflösen, könnte der Aktienkurs schnell in sich zusammenbrechen.

