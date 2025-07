AKTIE IM FOKUS: Siltronic deutlich ins Minus gedreht - Erholungstrend in Gefahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Papieren von Siltronic gerät der jüngste Aufwärtstrend seit Anfang Juni in Gefahr. Mit diesem hatten sie sich von ihrem im April erreichten, tiefsten Stand seit 2016 zuletzt weiter distanziert.

Am Dienstag drehten die Titel nach deutlichen Gewinnen im frühen Handel rasch ins Minus und verbuchten gegen Mittag einen Abschlag von 8,6 Prozent auf 40,40 Euro. Schlechter waren im Nebenwerteindex SDax nur Suss Microtec mit einem Minus von annähernd einem Fünftel.

Anleger konzentrieren sich bei Siltronic nun offenbar doch eher auf die etwas trüberen Perspektiven für den Wafer-Hersteller und weniger auf das besser als erwartet gelaufene zweite Quartal. Die Perspektiven ließen sich insgesamt schwierig einschätzen, hieß es vom Unternehmen.

Die neue Umsatzprognose entspreche den Schätzungen am Markt, hieß es von der Schweizer Bank UBS. Deren Analyst Harry Blaiklock verwies mit Blick auf die aktuellen Kurseinbußen allerdings auch auf den guten Lauf der Aktien mit einem Plus von 30 Prozent in den vergangenen drei Monaten./ajx/la/jha/