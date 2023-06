DAX schwach, was sind die Gründe? Wall-Street-Analyse mit Ingmar, Klage Amazon

Eine erneut schwache Eröffnung zeigt im DAX nun deutlichen Abgabedruck. Hatte am Mittwoch noch die 16.000er-Marke gehalten, kam es heute zu einem Unterschreiten in der Verbörse bereits und direkt zum XETRA-Start dem Anlaufen der 15.800er-Zone. Dies bildet genau die Mitte der Trading-Range aus den letzten Monaten, wo der Index beispielsweise im Mai mehrfach zwischen 15.700 und 15.900 Punkten pendelte.

Interaktiv wird dies heute mit unserem Gesprächspartner Ingmar Königshofen ins Bild gesetzt und weitere Kursziele und Szenarien abgeleitet. Dabei ist der niedrige VDAX ebenfalls ein Taktgeber, sowie das weiterhin angespannte Sentiment.

Im Gleichlauf fielen die US-Börsen gestern den dritten Tag in dieser Woche. Damit hat sich der Dow Jones von den neuen Jahreshochs sehr schnell verabschiedet und der Nasdaq scheint am Widerstand des Vorjahres bei 15.200 Punkten gescheitert zu sein. Auch diese Chartanalyse gliedern wir in das Interview ein.

Aus dem Aktienbereich ist vor allem Amazon spannend. Eine Klage liegt bei der FTC vor und betrifft den Premiumbereich. Was steckt dahinter und wie reagierte der Aktienkurs bisher?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den vierten Handelstag dieser Woche.

