Dow Jones Transportation - Transportwerte zurück in der Spur

Eine der Kernforderungen der Dow-Theorie – einem der Eckpfeiler der Technischen Analyse – besagt, dass sich die Indizes bestätigen müssen. Gemeint sind der Dow Jones Industrial Average® und die im Transport Index zusammengefassten Transportwerte. Charttechnisch kam es hier im bisherigen Jahresverlauf zu zwei lehrbuchmäßigen Rücksetzern an den ehemaligen Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 12.891 Punkten). Der Trendbruch wurde damit bestätigt. Auf der Habenseite können die Bullen zudem die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 14.104 Punkten) sowie den Abschluss einer kleinen Bodenbildung verbuchen (siehe Chart). Per Saldo hat also zuletzt nicht nur im eigentlichen Chartverlauf, sondern auch im Sinne der Dow-Theorie eine wesentliche Verbesserung stattgefunden. Zusätzlicher Rückenwind kommt aktuell von Seiten des trendfolgenden MACD, der gerade seine Signallinie von unten nach oben durchschnitten hat. Im ersten Schritt erwarten wir deshalb einen Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 15.888 Punkten. Ein Spurt über dieses Level würde dann sogar eine große Bodenbildung abschließen. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es in Zukunft, die o. g. Glättung nicht mehr zu unterschreiten.

Dow Jones Transportation (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Transportation

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

