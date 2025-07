DAX® - Ausbruch legt den nächsten „Trend“ fest

Die letzten Tage tritt der DAX® auf der Stelle und zeigt unter dem Strich eine Seitwärtsentwicklung. Die Hochs bei 24.500 Punkten dienen dabei als obere Begrenzung, während die Tiefs bei 23.975/23.921 Punkten das untere Ende der Schiebezone abstecken. Letzteres wird zusätzlich durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 23.957 Punkten) bzw. durch den Durchschnitt der letzten 200 Stunden (akt. bei 24.088 Punkten) untermauert. Selbst die jüngsten beiden Wochenkerzen unterstreichen mit ihren jeweiligen Hochs und Tiefs die diskutierten Leitplanken. Sogar mehr als das, denn die letzten beiden Wochenkerzen verbleiben innerhalb der Schwankungsbreite der Vorperiode. In der Konsequenz entsteht ein doppelter „Innenstab“ – ein weiteres Puzzleteil, welches für eine klassische „make or break“-Situation spricht. Mit anderen Worten: Der Ausbruch – in die eine oder andere Richtung – dürfte den Trend der nächsten Wochen bestimmen. Im positiven, heute wahrscheinlicheren Fall winken als Belohnung neue Rekordstände jenseits der Marke von 24.639 Punkten. Bei einer negativen Weichenstellung rücken dagegen die alten Ausbruchsmarken bei 23.400/23.300 Punkten wieder in den Mittelpunkt.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.