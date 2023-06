SALESFORCE - Verkaufssignal lässt auf sich warten

Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 213,290 $ (NYSE)

Die salesforce-Aktie startete nach einem Tief bei 126,34 USD am 22. Dezember 2022 zu einer deutlichen Rally. Diese führte die Aktie in den Widerstandsbereich um 220,78 USD und damit an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem ATH und dem gebrochenen Aufwärtstrend seit Dezember 2011.

Unterhalb dieses Widerstandsbereiches bildet der Wert ein absteigendes Dreieck aus. Die Durchbruchszone liegt bei 205,42-204,78 USD. Erst ein Durchbruch durch diese Zone auf Tagesschlusskursbasis aktiviert ein neues Verkaufssignal.

m Musterdepot Active Trading aus dem redaktionellen Angebot stock3 Trademate besteht seit 07. Juni eine Shortposition auf salesforce. Diese wurde noch am selben Tag nach einem Plus von 50 % teilverkauft und das investierte Kapital wurde aus dem Trade abgezogen. Seitdem wird im Depot geduldig auf das Verkaufssignal gewartet.

Verkaufswelle voraus

Sollte die salesforce-Aktie nämlich unter den Unterstützungsbereich zwischen 205,42 und 204,78 USD abfallen, könnte es zu einem schnellen Rutsch an den EMA 200 bei aktuell 184,80 USD kommen.

Ein Ausbruch über das Tageshoch vom Mittwoch bei 217,79 USD wäre ein erster Warnschuss für die Bären. Ein neues Rallyhoch, also ein Anstieg über 225,00 USD würde den Bären die Grundlage entziehen.

Fazit: In der salesforce-Aktie steht eine weitere Verkaufswelle an. Das Startsignal lässt aber seit Tagen auf sich warten.

salesforce.com -Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)