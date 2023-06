SMA-Solar-Aktie springt, Siemens Energy verliert ein Drittel an Wert, was machen Nordex und Vestas?

*Analyse mit dem stock3 Terminal:* https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange *Instagram Eindrücke der LS-X:* https://www.instagram.com/ls_exchange/ *Kurze Infos via Twitter:* https://twitter.com/LangUndSchwarz

Der DAX versuchte am Donnerstag, an die 16.000er-Marke zu gelangen und scheiterte knapp. Damit war für den letzten Handelstag der Woche der Druck zur Unterseite weiter sichtbar und zog sich direkt am Morgen bis zu den Tiefs vom Donnerstag durch. Sie stützten zunächst, doch die Wirtschaftsdaten machten eine weitere Erholung schnell zunichte. So fiel der Index auf ein neues Wochentief und vergrößerte die Spanne zwischen dem Rekordhoch vor genau einer Woche auf zwischenzeitlich 700 Punkte.

Besonders hart traf es bei den Einzelwerten die Siemens Energy. Nachdem die Beteiligung an der spanischen "Gamesa" ausgebaut wurde, sind nun alle Probleme auch die Probleme von Siemens Energy und letztlich dem Siemens-Konzern. Sie machten sich direkt mit einem Abschlag von über 30 Prozent bemerkbar. So tief fiel heute der DAX-Wert nach den Horror-Zahlen, wie es in den Medien reflektiert wurde.

Über die Verstrickung der Konzerne und das genaue Ausmaß berichtet unser Händler Mischa im Interview und zeigt die Auswirkungen auf Vestas Wind und Nordex direkt mit auf.

Wir bleiben beim Thema Energie-Aktien und bekamen am Nachmittag deutliche Pluszeichen bei SMA Solar. Das Unternehmen performte in diesem Jahr bereits sehr gut und bestätigt nun die Prognosen für das Gesamtjahr. Dies führt zu einem sehr schnellen Anstieg um 15 Prozent kurz vor dem XETRA-Handelsschluss.

An der Wall Street wird noch gehandelt, doch auch dort setzt sich die allgemeine Schwäche durch. Mit dem letzten Blick auf die Termine und Quartalszahlen der Woche verabschieden wir uns bei Ihnen ins Wochenende noch mit einem Hinweis auf ein IPO, was die Tage näher vorgestellt werden soll.

