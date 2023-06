AXA überzeugt

Werbung. Wer kennt AXA? Hierzulande sind DBV Deutsche Beamtenversicherung oder Deutsche Ärzteversicherung vielen ein Begriff, aber dass dahinter der größte französische Versicherungskonzern AXA steckt, wissen vermutlich nur wenige. Dabei ist AXA die Nummer zwei der Versicherer in Europa nach dem Allianz-Konzern. Keine Sorge, hier sollen keine Versicherungsangebote gemacht werden, mein Interesse gilt der Aktie! Denn quer durch die Bank bewerten Branchenanalysten die Aussichten für AXA positiv – sogar besser als für die Allianz-Aktie. Grund genug, sich das französische Unternehmen, dessen Vorstandsvorsitzender übrigens ein Deutscher ist, mal etwas näher anzuschauen.

Analysten loben den hohen Cashflow des Versicherungsriesen. Denn frei verfügbare Liquidität ermöglicht AXA höhere Dividendenzahlungen sowie den Rückkauf eigener Aktien. Zudem überzeugt die solide Marktposition und breite Ausrichtung: neben dem Versicherungs- und Rückversicherungsgeschäft ist AXA auch in der Vermögensverwaltung aktiv.

Die Ergebnisse der Franzosen können sich sehen lassen: So steigerte AXA in Deutschland die Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr, trotz insgesamt leicht schrumpfendem Versicherungsmarkt, um 2 Prozent auf 11,6 Milliarden Euro. Weltweit kletterten die Beitragseinnahmen auf 102,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 99,9 Milliarden Euro). Im operativen Geschäft erwirtschaftete der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 7,3 Milliarden Euro Gewinn (Vorjahr: 6,8 Milliarden Euro) und will diesen 2023 auf 7,5 Milliarden Euro erhöhen, vorausgesetzt die Marktbedingungen ändern sich nicht und die Schadensentwicklung in Bezug auf Naturkatastrophen verläuft normal. Hier kann es natürlich zu Überraschungen kommen, insbesondere das Rückversicherungsgeschäft gilt als volatil. Investierende müssen daher – trotz positiver Analystenurteile – mit Ausschlägen im Aktienkurs rechnen.

Vor diesem Hintergrund, teils schwierigen Marktbedingungen in einigen Ländern sowie dem Aspekt, dass Ende des Jahres der alte Strategieplan endet und Anfang kommenden Jahres durch einen neuen ersetzt wird, können Anlegende als Alternative zur Aktie auch unsere Express-Zertifikate Relax in Betracht ziehen. Sollte es während der Laufzeit zu vorübergehenden Rückschlägen kommen, lassen sich diese mit den Zertifikaten gut aussitzen. Denn die Papiere sind mit einem Risikopuffer ausgestattet, der nur am Ende der Laufzeit relevant ist. Bis dahin können höhere Kurse auch eine vorzeitige Rückzahlung zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen herbeiführen.



6,35 Prozent mögliche Zinsen pro Periode, vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeit plus Risikopuffer

Das DekaBank AXA Express-Zertifikat Relax 09/2029 (WKN DK080J) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive der Zinsen von 63,50 Euro pro Zinsperiode. Eine vorzeitige Rückzahlung findet statt, wenn der Schlusskurs der AXA-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt 2024 bei 100 Prozent und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2028. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden im September 2029 der maximal mögliche Zinsbetrag von 381 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die AXA-Aktie am finalen Bewertungstag (13.09.2029) nicht unterhalb der Barriere von 65 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags werden AXA-Aktien – deren Kurs dann niedriger ist – zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 26.06.2023 bis 17.07.2023 (10:00 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.