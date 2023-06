DAX erreicht Unterstützung, Probleme Commerzbank & Deutsche Bank, Bitcoin ETN

Der DAX eröffnet die neue Handelswoche im gleichen Trend, wie in der Vorwoche bereits beschritten. Es gab erneute Verluste, die an die Tiefs aus den letzten Monaten um 15.700 Punkte heranreichten. Dort stabilisiert sich der Index aktuell.

Die Ereignisse in Russland sind für Investoren ein Grund für Zurückhaltung, wobei Panik nicht zu spüren ist. Technisch ist die 15.700 nun weiter wichtig, wie unser Händler Andi im Interview sagte.

Zudem gab es weitern Rücklauf seitens der 9.000 befragten Manager aus der Deutschen Wirtschaft, die über den ifo Index abgebildet werden. Er notiert auf dem schwächsten Wert seit November vergangenen Jahres und zeigt damit Rezessionsniveau an.

Bei den Einzelwerten ist auch das Thema "Osteuropa" dominant. Die Commerzbank muss weitere Abschreibungen und Rückstellungen dafür bilden, welche mit der polnischen Tochter mBank in Zusammenhang stehen. Bei der Deutschen Bank belastet das Thema der russischen Aktien, über die Kunden nicht mehr in Gänze verfügen können. Hier ist tatsächlich ein "Schwund" zu verzeichnen, der seitens einer Bank schwer zu erklären ist.

Auch ist das Thema Bankenkrise in den USA vielleicht noch nicht ganz vom Tisch. Am Beispiel der JPMorgan Chase werfen wir einen Blick auf die Situation in Amerika.

Damit bleibt der Fokus für viele Anleger nun wieder auf den Kryptobereich gerichtet. Der Bitcoin notiert auf einem 12-Monatshoch und passend dazu haben wir ein ETN als klassisches Produkt heute einmal mitgebracht.

