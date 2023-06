IRW-News: Alpha Lithium Corp.: Korrektur: Großaktionär von Alpha Lithium widerspricht Preis und Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol

IRW-PRESS: Alpha Lithium Corp.: Korrektur: Großaktionär von Alpha Lithium widerspricht Preis und Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol

VANCOUVER, BC - 26. Juni 2023, Kyle Stevenson, ein strategischer Berater und Hauptaktionär von Alpha Lithium Corp. (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1), veröffentlicht einen offenen Brief an seine Mitaktionäre, in dem er sich gegen den Preis und die Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol Investments S.L. ausspricht.

Der vollständige Wortlaut des Schreibens ist nachstehend wiedergegeben:

An meine Mitaktionäre,

Mein Name ist Kyle Stevenson. Ich besitze derzeit 9.200.000 Stammaktien von Alpha und Wertpapiere, die zum Erwerb von 1.300.000 zusätzlichen Aktien von Alpha wandelbar sind. Meines Wissens nach bin ich der größte Einzelaktionär von Alpha Lithium.

Ich bin seit 2016 stark in der argentinischen Lithiumexplorations- und -erschließungsbranche engagiert, als ich President, CEO und Director von Millennial Lithium Corp. wurde. Wir erschlossen das Lithium-Sole-Projekt Pastos Grandes in Argentinien, etwa 70 Kilometer nordöstlich des Tolillar-Projekts von Alpha. Wir verkauften Millennial im Jahr 2022 an Lithium Americas Corp. im Rahmen einer Transaktion, bei der Millennial mit etwa 491.000.000 C$ bewertet wurde. Diese Erfahrung verschaffte mir einen beträchtlichen Einblick in die Exploration und Erschließung von argentinischen Lithium-Sole-Vermögenswerten und deren Wert bei strategischen M&A-Transaktionen.

Zusätzlich zu meiner Erfahrung als Millennial bin ich mit Alpha, seinen Anlagen und seinem Managementteam vertraut. Ich habe in der Vergangenheit mit ihnen Geschäfte gemacht und hoffe, dass ich auch in Zukunft mit ihnen zusammenarbeiten werde. Im Jahr 2019 hatte ich die Gelegenheit, mit dem Management nach Argentinien zu reisen und das Potenzial von Tolillar aus erster Hand zu erleben. Seitdem war ich beeindruckt von der Fähigkeit des Managements, den Wert für die Aktionäre zu steigern, und ich bin weiterhin beeindruckt von der Arbeit, die sie bei der Entwicklung des Portfolios von Alpha geleistet haben.

Ich habe den Versuch von Tecpetrol, Alpha von seinen Aktionären zu übernehmen, aufmerksam verfolgt. Ich habe das Angebotsrundschreiben von Tecpetrol sowie das Rundschreiben der Direktoren von Alpha geprüft und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Angebot von Tecpetrol völlig unzureichend ist, und ich beabsichtige nicht, meine Aktien anzudienen.

Meiner Meinung nach ist das Tecpetrol-Angebot ein opportunistischer Versuch, sowohl Alphas Tolillar- als auch Hombre Muerto-Vermögenswerte mit einem unvertretbaren Abschlag auf ihren wahren Wert zu erwerben, was ich entschieden ablehne. Das Angebot bietet den Alpha-Aktionären, zu denen auch ich gehöre, aus zwei wesentlichen Gründen keinen Mehrwert: Erstens ist die Bewertung allein für Tolillar peinlich niedrig, und zweitens versucht Tecpetrol, alle Vermögenswerte, einschließlich Hombre Muerto und über 30 Millionen Dollar in bar, ohne zusätzliche Gegenleistung zu erhalten.

1. Unzureichender Wert - ein stink bid Angebot nach allen Regeln der Kunst

Wert der Anlage: Das Tecpetrol-Angebot unterbewertet das Tolillar-Vermögen für sich genommen erheblich. Wie das Alpha-Team in seinem Directors' Circular schrieb, stellt der Angebotspreis einen erheblichen Abschlag gegenüber den jüngsten Lithium-Sole-Transaktionen in Argentinien dar, einschließlich des Verkaufs von Millennial Lithium, den wir im Jahr 2022 abgeschlossen haben. Der verwirrende Abschlag ignoriert den Wert, der durch die einzigartigen Eigenschaften von Alphas Tolillar-Salar geschaffen wird, vor allem: Tolillar ist möglicherweise einer der letzten lithiumhaltigen Salare in Argentinien, die sich vollständig in unserem Besitz befinden, und Tolillar beherbergt eine einzigartige und wertvolle Süßwasserreserve.

Zusätzlich zu den offensichtlichen betrieblichen Vorteilen, die sich aus dem exklusiven Besitz des gesamten Salars ergeben, hat eine von Alpha in Auftrag gegebene unabhängige Studie zur Süßwasseranreicherung ergeben, dass der Süßwasser-Grundwasserleiter innerhalb der Tolillar-Salar-Minengrundstücke die für ein Spitzenprojekt erforderlichen großen Süßwasserentnahmen nachhaltig unterstützen kann (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Alpha vom 23. Januar 2023).

Marktwert: Der Angebotspreis von 1,24 $ stellt einen Abschlag von ca. 15 % gegenüber dem Schlusskurs von Alpha am Freitag, den 23. Juni 2023, dar. Als Tecpetrol zum ersten Mal seine Absicht bekannt gab, ein Angebot abzugeben, stieg der Aktienkurs von Alpha im Einklang mit den vorherrschenden Trends bei den Preisen für Lithiumkarbonat-Äquivalente stetig an, was das unzureichende Angebot noch unattraktiver machte. Der Handel mit Alphas Aktien, die seit der Ankündigung des Angebots einen Höchststand von 1,45 $ erreichten, zeigt mir deutlich, dass ich nicht der Einzige bin, der dies eher als eine "Unterwerfung" denn als eine "Übernahme" ansieht, die nicht die notwendige Unterstützung der Aktionäre erhalten wird.

Die einzigartigen Eigenschaften von Tolillar machen es zu einer unglaublich überzeugenden, eigenständigen Möglichkeit, die auf jeden Fall wesentlich mehr wert ist, als Tecpetrol zu zahlen bereit ist.

2. Verdrängungsstruktur - Tecpetrol will alles, und zwar mit einem riesigen Rabatt

Wenn man davon ausgeht, dass Tecpetrol sich ausreichend Zeit genommen hat, um sich mit Alpha vertraut zu machen, dann wissen sie, oder sollten es wissen, dass Alpha über mindestens zwei unterschiedliche und überzeugende Aktiva verfügt: (i) das Tolillar-Projekt und (ii) die etwa 5.000 Hektar große Landposition im Weltklasse-Salar Hombre Muerto. Denjenigen unter meinen Aktionärskollegen, die noch keine Gelegenheit hatten, möchte ich empfehlen, den technischen Bericht von Alpha über das Hombre Muerto-Projekt zu lesen. Er ist unter Alphas Profil auf www.sedar.com verfügbar. Schon vor der Einreichung des technischen Berichts über Hombre Muerto war es für jeden, der eine angemessene Due-Diligence-Prüfung von Alpha durchgeführt hat, klar, dass das Asset Hombre Muerto, das sich noch in einem frühen Stadium befindet, ein überzeugendes Potenzial für zusätzlichen Shareholder Value darstellt. Darin liegt das zweite Problem mit dem Tecpetrol-Angebot: Für einen niedrigen Preis will Tecpetrol das risikoarme Tolillar-Projekt, das Entdeckungspotenzial des Hombre Muerto-Vermögenswertes und etwa 30 Millionen Dollar an Barvermögen.

Tecpetrol lehnte es ab, sich am Verkaufsprozess von Tolillar zu beteiligen, als es von Alpha dazu aufgefordert wurde, und beschloss stattdessen, ein feindliches Angebot für das gesamte Unternehmen abzugeben. Während ich davon ausgehe, dass Tecpetrol hofft, das feindliche Angebot nutzen zu können, um Tolillar mit einem Abschlag zu erwerben, müssen die Aktionäre verstehen, dass die vorgeschlagene Struktur es Tecpetrol auch ermöglichen würde, 100 % des zukünftigen Potenzials von Hombre Muerto, was immer das auch sein mag, im Wesentlichen umsonst zu übernehmen.

Ich habe mein Vertrauen und mein Kapital in das Team von Alpha gesetzt, um Tolillar von einem sehr frühen Stadium an zu entwickeln, und ich bin beeindruckt von der Arbeit, die sie geleistet haben. Ich möchte erneut auf dieses Managementteam setzen, um das Gleiche bei Hombre Muerto zu erreichen.

Ich fordere Tecpetrol nachdrücklich auf, mit Alpha konstruktiv zu verhandeln und einen fairen Preis für Alpha und/oder sein Tolillar-Vermögen zu bieten. Ich ermutige sie außerdem, eine Struktur zu schaffen, die eine Ausgliederung von Hombre Muerto zusammen mit dem notwendigen Betriebskapital vorsieht, um mit der Entwicklung des Potenzials zum Nutzen aller derzeitigen Aktionäre von Alpha zu beginnen.

Ihr Mitaktionär,

(unterzeichnet)

Kyle Stevenson

kyle@blueprintcapital.ca

604.788.0537

