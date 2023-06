NETFLIX - Wie tief kann die Aktie konsolidieren?

Unlimited Turbo Optionsschein auf Netflix - WKN: PE78JS - ISIN: DE000PE78JS4 - Kurs: 4,640 € (BNP)

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 415,940 $ (Nasdaq)

Die Netflix-Aktie musste nach dem Allzeithoch vom 16. November 2021 massive Verluste hinnehmen und fiel innerhalb weniger Monate auf ein Tief bei 162,71 USD. Dort startete Mitte Mai 2022 eine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens, der am 20. Juli vollendet wurde. Dieser Doppelboden ist die Basis für die seitdem laufende Rally.

Diese Aufwärtsbewegung führte die Aktie am 15. Juni 2026 auf ein Hoch bei 448,65 USD und damit nahe an eine breite und wichtige Widerstandszone. Diese beginnt mit dem Widerstand bei 449,52 USD und reicht bis zur Oberkante des noch offenen Gaps vom 21. Januar 2022 bei 506,93 USD.

An dieser Widerstandszone prallte die Netflix-Aktie nach unten ab und konsolidiert seitdem. Gestern gab es zu Handelsbeginn einen Rallyversuch. Er scheiterte aber am Widerstandsbereich um das log. 50 %-Retracement bei 431,45 USD und führte zu einem Rückfall bis nahe an das Gap vom 09. Juni zwischen 409,54 USD und 414,76 USD. Eine wichtigere Unterstützungszone als an diesem Gap findet sich erst bei 385,79-379,43 USD.

Im Musterdepot „Active Trading“ aus unserem redaktionellen Angebot stock3 Trademate bin ich in Netflix seit 16. Juni um 1:.06 Uhr mittels DE000PE78JS4 short. Schon am 18. Juni kurz nach 18 Uhr konnte nach einem Anstieg um 51,54 % das Kapital aus dem Trade abgezogen werden. Seitdem läuft nur noch die Gewinnposition weiter und diese notiert aktuell 78,46 % über dem Kaufkurs.

Am Hoch aus diesem Monat war die Aktie sehr stark überkauft. Mit der Konsolidierung der letzten Tage hat sich dies etwas entspannt. Der RSI (14) ist auf Tagesbasis aber gestern erst in den neutralen Bereich zurückgefallen. Von einer überverkauften Situation zu reden, wäre also zumindest nach RSI noch viel zu früh.

Wo bieten sich neue Chancen?

Die Konsolidierung in der Netflix-Aktie ist intakt. Sie kann noch einige Tage anhalten. Ein Rückfall unter 409,54 USD wäre ein Signal für eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 385,79-379,43 USD. Anzeichen für eine obere Trendwende lassen sich bisher aber nicht ausmachen. Nach der Konsolidierung sollte es zumindest noch einmal einen Rallyversuch in Richtung des Jahreshochs geben.

Auf mittelfristige Sicht wäre für die Bullen ein Rückfall unter den EMA 200 bei aktuell 336,31 USD kritisch. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 251,99 USD gerechnet werden.

Fazit: Im kurzfristigen Rahmen haben die Bären zwar die besseren Chancen, aber ihr „Regentschaft“ wird vermutlich nur von kurzer Dauer sein.

