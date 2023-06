EQS-News: Starke Performance: Your Family Entertainment AG präsentiert auf seiner Hauptversammlung ein hervorragendes Jahresergebnis und blickt mit Zuversicht in die Zukunft

EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresergebnis

Umsatzsteigerung um 35 % auf 4,2 Mio. Euro

EBITDA-Sprung auf 167 Tsd. Euro (adjusted EBITDA 544 Tsd. Euro)

Größter YFE-Aktionär Genius Brands trägt ab sofort den Namen Kartoon Studios und ist jetzt an der New York Stock Exchange (NYSE) gelistet

München, den 28. Juni 2023 - Zufriedene Gesichter auf der Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG am gestrigen Dienstag in der Börse München. Die Vorstände Dr. Stefan Piech (CEO) und Bernd Wendeln (COO) sowie CFO Michael Huber präsentierten den Aktionären starke wirtschaftliche Kennzahlen und blickten mit Zuversicht auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2022 mit 4,2 Millionen Euro rund 35 % über dem Vorjahresniveau von 3,1 Millionen Euro. Das um Kosten der Kapitalmaßnahmen bereinigte EBITDA (adjusted) lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 544 Tsd. Euro und konnte sich somit gegenüber dem Vorjahr um rund 0,5 Millionen Euro verbessern.

YFE konnte ebenso erfreuliche Bilanzkennziffern präsentieren. Im Geschäftsjahr 2022 wurden mehrere Kapitalmaßnahmen durchgeführt. Das gezeichnete Kapital erhöhte sich auf rund 15,3 Millionen Euro und zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 bestanden keine Bankverbindlichkeiten mehr. Die Bankguthaben erhöhten sich im Jahr 2022 um rd. 3,2 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote stieg von 46 % auf 85 %. Somit konnte die Bilanz im abgelaufenen Geschäftsjahr signifikant gestärkt werden.

Dr. Stefan Piech, CEO YFE AG: „Wir sind eine purpose-driven Company; unser Hauptziel ist es, Kindern und Jugendlichen nicht nur Unterhaltung zu bieten, sondern ebenso Bildung, Inspiration und Werte zu vermitteln. Wir glauben fest daran, dass Medien eine transformative Kraft haben und damit auch eine positive Wirkung auf junge Menschen haben können. Diese Überzeugung spiegelt sich in der hohen Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider. Sie arbeiten mit Leidenschaft und Engagement daran, Inhalte zu schaffen, die nicht nur unterhalten, sondern auch einen Mehrwert bieten.“

Wesentlich für die langfristige Entwicklung des Unternehmens ist die strategische Partnerschaft mit YFE-Hauptaktionär Genius Brands International, der seit Montag Kartoon Studios heißt. Einher ging der Namenswechsel mit einem Wechsel des Listings auf die New York Stock Exchange (NYSE), der am Montag in New York feierlich mit dem Läuten der Eröffnungsglocke vollzogen wurde. Mit Kartoon Studios hatte die Your Family Entertainment AG im letzten Jahr eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Content und gemeinsamer Vertrieb abgeschlossen, dessen positive Ergebnisse sich bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr widerspiegeln.

Entsprechend optimistisch ist die Prognose von COO Bernd Wendeln: „Wir bauen auf die einzigartige Kombination mit Hollywood im Bereich Family Entertainment „with a Purpose“. Wir agieren im Wettbewerb aus einer gestärkten Eigenkapital-Basis und mit einem Net Cash-Bestand. Ferner finden wir gerade viele spannende und wertsteigernde Geschäftsmöglichkeiten im Markt vor, die wir in den nächsten Wochen und Monaten entsprechend ausschöpfen möchten.“

Über Your Family Entertainment AG:

Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte im Dezember 2021 das US-Unternehmen Kartoon Studios (NYSE: TOON) - vormals Genius Brands International - aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Karton Studios und Your Family Entertainment AG haben eine weitreichende strategische Zusammenarbeit vereinbart, um „Content with a Purpose“ einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.

