Airbus: All Time High im Visier!

Airbus und Boeing wetteiferten letzte Woche auf der Messe in Le Bourget bei Paris um Aufträge. Dabei sind die beiden Konzerne schon jetzt in der Zivilluftfahrtsparte die kommenden Jahre ausgebucht. Airbus ist bis Anfang der 2030er-Jahre ausgebucht. Gleichzeitig arbeiten beide Konzerne an Flugzeugen der neuen Generation, die weniger Emissionen verursachen und perspektivisch klimaneutral werden sollen. Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob die heute bestellten Jets überhaupt noch gebaut und gebraucht werden. Bei Airbus ist man entspannt. Es gibt aktuell eine massive Nachfrage nach Flugzeugen, um ältere Maschinen zu ersetzen. Die derzeitige Produktpalette in der Verkehrsflugzeugsparte von Airbus wird sich weit in die 2030er-Jahre und darüber hinaus erstrecken.

Zum Chart

Die ungleiche Auftragsvergabe in Le Bourget zugunsten Airbus ist durch die Qualitätsmängel bei Boeing zu erklären. Dies wird auch im großen Chartbild klar. Ab Ende Mai 2021 kann sich der bis dahin im Einklang verlaufende Kurs der beiden Flugzeugbauer entkoppeln, indem sich Airbus nach oben absetzen konnte. Bis zum gestrigen Handelstag hat der Kurs von Airbus mit 130,62 Euro den von Boeing um 47 Prozent überflügeln können. Spätestens Anfang August 2021 waren die Turbulenzen, hervorgerufen durch die Corona-Maßnahmen, verdaut und Airbus bildete eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau mit der Supportzone bei 90,32 Euro aus. Die Konsolidierung wurde Ende Oktober 2022 von einem Aufwärtstrend abgelöst, der aktuell noch intakt erscheint. In der näheren Zukunft wird es darauf ankommen, wie schnell die Produktionskapazitäten beim Volumenmodell A-320 hochgefahren werden können. Aktuell werden 75 Exemplare pro Monat ausgeliefert. Beim aktuellen Auftragsbestand ist eine Steigerung durchaus denkbar. Dies würde sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Bei 139,16 Euro wäre auch das All Time High von Anfang 2020 wieder erreicht.