Baloise mit Update zur neuen Finanzberichterstattung nach IFRS 17/9

Basel, 29. Juni 2023. Baloise informiert an der heutigen Kapitalmarkt-Telefonkonferenz über die Umstellung auf die neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 17 und 9. Die Umstellung verändert die Darstellung des Versicherungsgeschäfts in der Bilanz und der Erfolgsrechnung. Sie hat keinen Einfluss auf die starke Solvenz der Gruppe, auf lokalrechtliche Abschlüsse und die Barmittelflüsse. Das Wichtigste in Kürze Höherer ökonomischer Wert der Bilanz: «Comprehensive Equity» (Eigenkapital und Contractual Service Margin, CSM) per 31.12.2022 mit einem Wert von CHF 169 je Aktie



Das Lebengeschäft zeigt per 31.12.2022 zukünftige Gewinne (CSM) von rund CHF 5.4 Mrd. Neu verteilen sich die Gewinne aus Versicherungsverträgen anders über die Zeit, was zu stabileren Jahresgewinnen führt. Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich ein EBIT des Lebengeschäfts von CHF 261 Mio.



EBIT im Nichtlebengeschäft für 2022 bei CHF 99 Mio. Dieser ist ausserordentlich mit CHF 137 Mio. durch inflationsbedingte Reserveverstärkungen sowie Zinseffekte belastet. Der insbesondere um die Reserveverstärkungen adjustierte Wert für 2022 beläuft sich auf CHF 237 Mio. Der adjustierte Schaden-Kosten-Satz liegt für das Geschäftsjahr 2022 bei 91.6%



Weder Substanz noch Ertragskraft gehen durch einen Rechnungslegungswechsel verloren. Die Erfolgsrechnung für das Jahr 2022 weist jedoch Sonder- und Umstellungseffekte auf. Der ausgewiesene Konzerngewinn für 2022 beläuft sich deshalb auf CHF 245 Mio. Um die einmaligen Sondereffekte im Nichtleben bereinigt, liegt der Gewinn bei CHF 343 Mio. Im Gewinn zukünftig nicht mehr enthalten sind Ertragskomponenten, die im «übrigen Gesamtergebnis» abgebildet sind oder in die CSM eingehen



Der Standardwechsel hat weder einen Einfluss auf die starke Solvenz von 240% per 1.1.2023 noch auf die lokale Rechnungslegung, welche die Basis für Barmittelgenerierung und Dividendenausschüttungen sind



Wir gehen für 2023 erneut von einer starken Barmittelgenerierung aus. Dies ist die Basis für die Weiterführung unserer attraktiven und zuverlässigen Dividendenpolitik Höherer ökonomischer Wert der Bilanz, getrieben durch erwartete zukünftige Gewinne im Lebengeschäft von CHF 5.4 Mrd. Die Bilanz enthält die neue Position der Contractual Service Margin (CSM) . Diese neue Position beläuft sich auf rund CHF 5.4 Mrd. per 31.12.2022. Sie zeigt die erwarteten aber noch nicht verdienten Gewinne aus dem Lebengeschäft.



. Diese neue Position beläuft sich auf rund CHF 5.4 Mrd. per 31.12.2022. Sie zeigt die erwarteten aber noch nicht verdienten Gewinne aus dem Lebengeschäft. Das Eigenkapital per 31.12.2022 beträgt CHF 3.4 Mrd. Das Comprehensive Equity , welches sich als Summe aus erwarteten zukünftigen Gewinnen aus dem Lebengeschäft (CSM nach Steuern) und dem Eigenkapital ergibt, beläuft sich auf CHF 7.7 Mrd.



per 31.12.2022 beträgt CHF 3.4 Mrd. Das , welches sich als Summe aus erwarteten zukünftigen Gewinnen aus dem Lebengeschäft (CSM nach Steuern) und dem Eigenkapital ergibt, beläuft sich auf CHF 7.7 Mrd. Das Comprehensive Equity entspricht einem Wert pro Aktie von rund CHF 169.

Lebengeschäft: Hohe CSM – tiefere aber zukünftig stabilere Ergebnisbeiträge Im Lebensversicherungsgeschäft führt die Einführung der CSM in der Bilanz zu einem expliziten Ausweis der Summe von zukünftigen Gewinnen. Diese erwarteten Gewinne belaufen sich auf über CHF 5.4 Mrd. per 31.12.2022. Das IFRS-4-Ergebnis für das Lebengeschäft profitierte im Geschäftsjahr 2022 vom starken Zinsanstieg mit Reserveauflösungen in Höhe von CHF 96 Mio. Dieser Effekt wird neu zunächst in der CSM erfasst und erst im Laufe der Zeit über die Auflösung der CSM in den Gewinn überführt, weswegen er nicht mehr im EBIT abgebildet ist. Dafür ist zukünftig von stabileren Gewinnbeiträgen auszugehen. Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich ein EBIT des Lebengeschäfts von CHF 261 Mio. und ist somit deutlich besser als die kommunizierte Mindesterwartung für den Gewinnbeitrag des Lebengeschäfts von CHF 200 Mio. Nichtlebengeschäft: Sondereffekte aus Verschiebungen zwischen Erfolgsrechnung und «übrigem Gesamtergebnis» belasten EBIT



Im Nichtlebengeschäft kommt es durch den Rechnungslegungswechsel zu Verschiebungen von positiven Effekten aus der Erfolgsrechnung hin zum «übrigen Gesamtergebnis» (Other Comprehensive Income). Diese Verschiebungen haben eine Verschlechterung der Erfolgsrechnung und eine Verbesserung der Gesamtergebnisrechnung zur Folge: Das Geschäftsjahr 2022 war von inflationsbedingten Reservestärkungen im Umfang von CHF 120 Mio. belastet. Unter IFRS 4 wurde dieser Negativeffekt zu einem Grossteil durch zinsbedingte Reserveauflösungen im Unfallgeschäft und durch weitere Reserveauflösungen kompensiert. Zinsbedingte Reserveauflösungen werden unter IFRS 17 nicht mehr in der Erfolgsrechnung erfasst, sondern neu im übrigen Gesamtergebnis ausgewiesen. Zudem werden Reserveauflösungen zum Teil anders behandelt und tragen ebenfalls nicht mehr zum EBIT bei.



im Umfang von CHF 120 Mio. belastet. Unter IFRS 4 wurde dieser Negativeffekt zu einem Grossteil durch zinsbedingte Reserveauflösungen im Unfallgeschäft und durch weitere Reserveauflösungen kompensiert. Zinsbedingte Reserveauflösungen werden unter IFRS 17 nicht mehr in der Erfolgsrechnung erfasst, sondern neu im übrigen Gesamtergebnis ausgewiesen. Zudem werden Reserveauflösungen zum Teil anders behandelt und tragen ebenfalls nicht mehr zum EBIT bei. Das Geschäftsjahr 2022 profitierte von Realisierungen auf Aktien im Umfang von CHF 76 Mio. Auch diese werden neu für das Nichtlebengeschäft nicht mehr im Gewinn, sondern im übrigen Gesamtergebnis erfasst. Im Übergangsjahr 2022 gab es zudem negative Sondereffekte, die sich aus dem «übrigen Gesamtergebnis» in die Erfolgsrechnung verschieben: Marktwertveränderungen von festverzinslichen Anlagen wurden bis anhin generell im übrigen Ergebnis gezeigt. Für einige festverzinsliche Anlagen fliessen diese neu in die Erfolgsrechnung und belasten aufgrund des starken Zinsanstiegs im vergangenen Jahr den EBIT mit CHF 23 Mio. Diese Sonder- und Umstellungseffekte belasten den für das Geschäftsjahr ausgewiesenen Nichtleben-EBIT und führen zu einem tieferen Ergebnis von CHF 99 Mio. Die für das Jahr 2022 spezifischen Sondereffekte belaufen sich auf CHF 137 Mio. Neben den inflationsbedingten Reservestärkungen und der Marktwertveränderung von festverzinslichen Anlagen beinhalten sie positive Diskont- und weitere Effekte. Bereinigt um die Sondereffekte weist das Nichtlebengeschäft für das Geschäftsjahr 2022 einen EBIT in Höhe von CHF 237 Mio. aus. Der Schaden-Kosten-Satz liegt für das Geschäftsjahr 2022 bei 92.9%. Um die Sondereffekte bereinigt, liegt der Wert

bei 91.6%. Starke Barmittelgenerierung und anhaltend attraktive Dividendenpolitik Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2022 unter IFRS 17/9 ein Konzerngewinn von CHF 245 Mio., der mit negativen Sondereffekten im Umfang von CHF 137 Mio. belastet ist. Im Gewinn zukünftig nicht mehr enthalten sind Ertragskomponenten, die im «übrigen Gesamtergebnis» abgebildet sind oder in die CSM eingehen. Wir gehen für das Geschäftsjahr 2023 erneut von einer starken Barmittelgenerierung aus und wir halten unverändert am Ziel der starken Barmittelgenerierung von mindestens CHF 2 Mrd. bis Ende 2025 fest. Sie ist die Basis für die Weiterführung unserer attraktiven und zuverlässigen Dividendenpolitik. Baloise CFO Carsten Stolz kommentiert die Umstellung auf den neuen Standard wie folgt: «Die neuen Rechnungslegungsstandards verändern die Betrachtung unserer Bilanz und Erfolgsrechnung erheblich. Wir arbeiten weiter an der Anwendung der Standards, um ein ökonomisch repräsentatives Bild von Baloise unter IFRS 17/9 zu zeigen.» Der designierte Baloise CEO Michael Müller ergänzt: «Wir haben mit "Simply Safe: Season 2" eine zielgerichtete Strategie, die auf den Stärken von Baloise basiert und an deren Umsetzung wir arbeiten. Im Rahmen dieser Strategieumsetzung werden wir einen klaren Fokus auf die operative Exzellenz und die Optimierung unseres Kerngeschäfts legen. So stellen wir sicher, dass die operative Barmittelgenerierung weiter verbessert wird, ganz im Sinne unserer unveränderten "Up only"-Dividendenpolitik.» Die erstmalige Berichterstattung unter den neuen Rechnungslegungsstandards erfolgt mit dem Halbjahresabschluss am 20. September 2023. Der erste vollständige Finanzbericht wird zum Jahresabschluss 2023 am 26. März 2024 publiziert. Die Telefonkonferenz findet heute, den 29. Juni 2023 um 10.00 Uhr in englischer Sprache statt. Interessierte können sich unter der folgenden Nummer ab 09.45 Uhr für die Veranstaltung einwählen:

Switzerland / Europe: +41 (0) 58 310 50 00 United Kingdom: +44 (0) 207 107 06 13 United States: +1 (1) 631 570 56 13



Der Live-Webcast kann am Tag der Veranstaltung hier abgerufen werden. Erfolgsrechnung IFRS 17/9

(restated, unaudited) in CHF Mio. 30.06.2022 31.12.2022 31.12.2022

adjustiert* EBIT Nichtleben 140 99 237 Schaden-Kosten-Satz 89.0% 92.9% 91.6% EBIT Leben 146 261 EBIT Asset Mgmt. & Bank 40 64 Übrige Aktivitäten & Eliminationen -28 -57 EBIT Total 297 367 504 Finanzierungskosten & Steuern -84 -122 Gewinn 214 245 343 *adjustiert um Sondereffekte im 2022, Reserveverstärkungen sowie zinsbedingte Effekte auf festverzinslichen Anlagen Bilanz IFRS 17/9

(restated, unaudited) in CHF Mrd. 1.1.2022 31.12.2022 Eigenkapital 4.2 3.4 Contractual Service Margin (CSM) 6.0 5.4 Comprehensive Equity

(CSM nach Steuern + Eigenkapital) 9.0 7.7 Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

