Deutschland: Unveränderter Handelsstart

30 Minuten vor Handelsstart zeichnet sich eine behauptete Eröffnung ab im Bereich des gestrigen XETRA-Schlusskurses. Gestern war der Index im Bereich der psychologisch wichtigen 16.000er Marke gescheitert. Dieses Level stellt auch heute die entscheidende Hürde auf der Oberseite dar.

USA: Konsolidierungstag

Nach der Kurserholung tags zuvor haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch nur wenig verändert und richtungslos geschlossen. Der Dow Jones Industrial sank um 0,22 Prozent auf 33 852,66 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,04 Prozent auf 4376,86 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,12 Prozent auf 14 964,58 Punkte zu. Für leichte Belastung sorgte ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller.

Asien: Gemischtes Bild

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zurückhaltung in den USA dämpfte auch in Asien die Stimmung. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,4 Prozent zu. In China standen die Märkte hingegen weiter unter Druck. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sank im späten Handel um rund 0,4 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index rund 1,6 Prozent ein. Ein Bericht über mögliche weitere Exportbeschränkungen für US-Halbleiterhersteller belastete.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HAMBORNER REIT AUF 9 (10) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT EON AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 12,70 (10) EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 200 (190) EUR - 'BUY'

CITIGROUP NIMMT SILTRONIC MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 75 EUR

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 29 (34) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP STARTET AIXTRON MIT 'BUY' - ZIEL 40 EUR

HSBC SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 50 (52) EUR - 'BUY'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 32 (39) EUR - 'NEUTRAL (mit Material von dpa-AFX)