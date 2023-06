EQS-News: Securo Pro Lux S.A.: Mitteilung an die Anleihegläubiger der Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS 1

EQS-News: Securo Pro Lux S.A. / Schlagwort(e): Jahresbericht/Fonds

Securo Pro Lux S.A.: Mitteilung an die Anleihegläubiger der Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS 1



29.06.2023

Mitteilung der Emittentin



Securo Pro Lux S.A.

1c rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

Großherzogtum Luxemburg



an die Anleihegläubiger der



Securo Pro Lux S.A. – VERIUS IHS 1

ISIN: DE000A1927W4

WKN: A1927W

zugelassen am Open Market der Frankfurter Börse

Hiermit werden die Anleihegläubiger der Compartments VERIUS IHS 1 (das „Compartment“) der Securo Pro Lux S.A. über Folgendes informiert: Jahresbericht der Securo Pro Lux S.A. Mit Schreiben vom 30. November 2022 sowie 1. Dezember 2022 wurde die Securo Pro Lux S.A. vom AIFM des VERIUS Capital SCS SICAV-RAIF – VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds (der „Fonds“), darüber informiert, dass die Berechnung des Nettoinventarwerts für den Referenzfonds ab dem 30. November 2022 bis auf weiteres ausgesetzt wird (dies betrifft die Nettoinventarwertberechnung ab dem 31. Oktober 2022). Bislang wurde die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds nicht wieder aufgenommen. Aufgrund des fehlenden Nettoinventarwerts des Fonds ist es der Securo Pro Lux S.A. nicht möglich, einen Jahresabschluss zum Stichtag 31. Dezember 2022 zu erstellen und vom Wirtschaftsprüfer testieren zu lassen. Aussetzung der Zinszahlung Am 28. Dezember 2022 wurden die Anleihegläubiger darüber informiert, dass die Zahlung der Zinsen gemäß § 3 der aktuell gültigen Anleihebedingungen des Compartments ausgesetzt wurde, da die vorhandene Liquidität nicht ausreichend war, um die Zahlung vorzunehmen. Die Aussetzung der Zinszahlungen hat weiterhin Bestand und es kann auch zum Zinszahlungstag 1. Juli 2023 keine Zinszahlung geleistet werden.



Munsbach, der 29. Juni 2023



Der Verwaltungsrat der

Securo Pro Lux S.A.

