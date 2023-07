VISA - Rally wie angekündigt! Und jetzt?

VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 237,480 $ (NYSE)

"Verhält sich die Aktie ähnlich wie Mitte März, folgt nach der Reversalkerze am EMA200 eine neue Aufwärtswelle." - Das war die Kernaussage unserer PLUS-Analyse von Anfang Juni (VISA - Ist die Aktie zu tief gefallen?), als das Papier des Kreditkarten-Giganten an der gleitenden Durchschnittslinie EMA200 nach oben drehte. "Sehr spekulativ und antizyklisch könnte die gestrige Tageskerze an dieser markanten Stelle im Chart Einstiege interessant machen." Jetzt springt das Papier auf neue Jahreshochs. Der Ausbruch aus dem großen Dreieck seit dem Jahresstart erzeugt größere Kaufsignale.

Pullbacks könnten Chancen bieten

Mit dem frischen Kaufsignal könnte die Aktie ab jetzt und insbesondere bei Pullbacks bis an das Ausbruchslevel 234,30 - 235,57 USD oder knapp darunter interessant für neue Einstiege sein. Im bullischen Szenario klettert der Wert in den kommenden Wochen bis zum Allzeithoch bei 252,67 USD. Oberhalb davon entsteht weiteres Potenzial bis 260 - 265 USD.

Tiefe Rücksetzern bis 229 - 230 USD wären jetzt nicht optimal, aber noch nicht kritisch zu werten. Dort könnten sich erneut antizyklische Chancen ergeben. Erst wenn die Aktie nachhaltig unter den EMA50 (aktuell 227,64 USD) abrutschen sollte, trübt sich das kurzfristige Bild ein. Dann könnte es erneut zu Abgaben zum EMA200 kommen.

Fazit: Die Auflösung des großen Dreiecks als Fortsetzungsformation eröffnet neues Aufwärtspotenzial auf Sicht der kommenden Wochen und Monate. Das Allzeithoch ist nun wieder greifbar.

