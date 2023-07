Goldpreis: Die Käufer haben es in der Hand

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 22. Juni lautete wie folgt:

Sollte dieses Level heute nicht per Tagesschluss verteidigt werden können, muss in den kommenden Handelstagen mit schnellen Abgaben in den Bereich 1.885 bis 1.895 USD je Feinunze gerechnet werden. Um 1.895 USD befindet sich mit dem EMA200 im Tageschart die nächste nennenswerte Unterstützung.