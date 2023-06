Goldpreis vor wichtiger Entscheidung

Der Goldpreis zeigte in den vergangenen Handelstagen erkennbar relative Schwäche und droht nun, unter eine wichtige Unterstützung abzurutschen.

Gold zeigt relative Schwäche

Die eher hawkishen Töne von Fed-Chef Powell vor dem US-Kongress in den vergangenen beiden Tagen weckten tendenziell neue Zinserhöhungsphantasien im US-Dollar. Dies hinderte den Euro heute morgen zwar nicht, zeitweise über die 1,10er Marke zu profitieren, der Goldpreis konnte hingegen nicht von der Dollar-Schwäche profitieren und zeigt damit - wie auch in den vergangenen Handelstagen schon - relative Schwäche. Dies ist ein klares Warnsignal für die Bullen.

Vorsicht, Rutschgefahr!

Die 1.930 USD-Marke hatte in den vergangenen Wochen regelmäßig als Unterstützung fungiert, wie ein Blick auf den Tageschart unschwer belegt. Auch gestern konnte dieses Level nach einem Abtaucher unter die 1.920er Marke zunächst verteidigt werden.

Sollte dieses Level heute nicht per Tagesschluss verteidigt werden können, muss in den kommenden Handelstagen mit schnellen Abgaben in den Bereich 1.885 bis 1.895 USD je Feinunze gerechnet werden. Um 1.895 USD befindet sich mit dem EMA200 im Tageschart die nächste nennenswerte Unterstützung.