TAG Immobilien - Trendwende dank Doppelboden?

In den letzten zwei Jahren mussten Immobilien-Investoren durch ein tiefes Tal der Tränen. Im Fall der TAG Immobilien-Aktie bedeutete die Vollbremsung seit August 2021 Kursverluste von fast 30 EUR bis auf unter 5,50 EUR. Auf diesem Niveau hat das Papier in den letzten Monaten allerdings zwei Kurstiefs bei 5,37/5,41 EUR ausgeprägt, was nun die Hoffnung auf die Ausbildung eines klassischen Doppelbodens nährt. Was für den Abschluss einer unteren Umkehr jetzt noch fehlt, ist ein Sprung über das Februarhoch bei 8,99 EUR (siehe Chart). Gelingt der skizzierte Befreiungsschlag, dann ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 3,60 EUR. D. h. im Erfolgsfall winken wieder nachhaltig zweistellige Kursnotierungen. Ein wichtiges Etappenziel steckt dabei das Hoch vom August 2022 bei 11,29 EUR ab. Rückenwind in Sachen „Bodenbildung“ kommt derzeit von Seiten der trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke. Ersterer arbeitet auf Monatsbasis gerade an einem neuen Einstiegssignal. Um die diskutierte Wende zum Besseren nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Marke von 8 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

TAG Immobilien (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TAG Immobilien

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

