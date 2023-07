EQS-Adhoc: autoTicket GmbH erwartet EUR 243 Mio. aus dem Schiedsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zuge eines Vergleichs und Kapsch TrafficCom AG ändert den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24.

EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Vergleich

autoTicket GmbH erwartet EUR 243 Mio. aus dem Schiedsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zuge eines Vergleichs und Kapsch TrafficCom AG ändert den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24.



05.07.2023 / 17:07 CET/CEST

Ad-hoc-Meldung. autoTicket GmbH erwartet EUR 243 Mio. aus dem Schiedsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland im Zuge eines Vergleichs und Kapsch TrafficCom AG ändert den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24. Wien, 05. Juli 2023 – Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) gibt bekannt, dass die autoTicket GmbH, ein zu gleichen Anteilen gehaltenes Joint Venture von CTS Eventim AG Co. KGaA und Kapsch TrafficCom AG, aufgrund einer heute erzielten vergleichsweisen Einigung mit der Bundesrepublik Deutschland zur Beendigung des geführten Schiedsverfahrens wegen der Kündigung des Betreibervertrags zur Erhebung der Infrastrukturabgabe („Pkw-Maut“) eine Zahlung in der Höhe von EUR 243 Mio. erwartet. Die vergleichsweise Einigung wird voraussichtlich in den kommenden Tagen finalisiert und ausgefertigt und damit wirksam werden. Mit der Zahlung des Betrages in der Höhe von EUR 243 Mio. an die autoTicket GmbH durch die Bundesrepublik Deutschland werden die wechselseitigen Ansprüche aus dem Betreibervertrag bereinigt und verglichen sein, insbesondere die ursprünglich im Ausmaß von rund EUR 560 Mio. geltend gemachten Entschädigungs- und Schadenersatzansprüche der autoTicket GmbH gegen die Bundesrepublik Deutschland. Entsprechend der erzielten Einigung wird die autoTicket GmbH aus dem Betrag in Höhe von EUR 243 Mio. Abwicklungs- und sonstige Kosten sowie bereits entstandene und künftige Aufwendungen, deren insgesamte Höhe aktuell noch nicht feststeht, selbst zu bestreiten haben, bevor es zu einer Verteilung des der Kapsch TrafficCom AG zustehenden Anteils kommen kann. Aus heutiger Sicht kann die Kapsch TrafficCom AG zumindest einen Zufluss in der Höhe von rund 80 Mio. erwarten.



Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Management der Kapsch TrafficCom AG nunmehr eine signifikante Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) bei einem Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich. Kontakt:

