Voestalpine lädt zur Hauptversammlung

Der österreichische Stahlkonzern voestalpine AG (ISIN: AT0000937503) wird an diesem Mittwoch seine Hauptversammlung in Linz abhalten. Voestalpine will an die Aktionäre eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,20 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 32,84 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,57 Prozent. Ex-Dividenden Tag ist der 13. Juli 2023. Zahltag ist der 17. Juli 2023.

Voestalpine hat die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022/23 (1. April 2022 bis 31. März 2023) gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Prozent auf 18,2 Mrd. Euro gesteigert, wie am 7. Juni berichtet wurde. Das operative Ergebnis (EBITDA) kletterte im Jahresvergleich auf 2,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,3 Mrd. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 11,7 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro. Die EBITDA-Marge beträgt 14 Prozent (Vorjahr: 15,4 Prozent), die EBIT-Marge liegt bei 8,9 Prozent (Vorjahr: 9,7 Prozent). Unter dem Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von 1,18 Mrd. Euro (2021/22: 1,33 Mrd. Euro).

Unter der Prämisse keiner massiven wirtschaftlichen Verwerfung, ausgelöst von der Zinspolitik der Zentralbanken, sowie der Annahme keiner weiteren Eskalationsszenarien aus dem Ukraine-Krieg oder zusätzlicher geopolitscher Spannungen, erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/24 ein EBITDA in einer Bandbreite von 1,7 bis 1,9 Mrd. Euro (2022/23: 2,5 Mrd. Euro), wie bei Vorlage der Jahresergebnisse berichtet wurde.

Die Firma notiert seit 1995 an der Wiener Börse und beschäftigt weltweit rund 51.200 Mitarbeiter. Voestalpine bietet Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen. Zu den Kunden zählt die Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie die Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie.

Redaktion MyDividends.de