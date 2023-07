VONOVIA - Erholung kann weitergehen

Vonovia SE - WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Kurs: 18,685 € (XETRA)

Die Vonovia-Aktie fiel nach ihrem Allzeithoch bei 58,77 EUR aus dem September 2020 in einer mehrfach beschleunigten Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 15,27 EUR und testete damit am 28. März 2023 ihr Allzeittief bei 15,21 EUR.

Von dort aus erholte sich der Wert an den EMA 50. Er scheiterte dort Ende April und konsolidierte zuletzt. Gestern kam es zu einem dynamischen Ausbruch mit einer langen weißen Kerze aus dieser Konsolidierung. Heute eröffnet der Wert aber mit einem deutlichen Abschlag und ist in der Eröffnungsphase der schwächste Wert im DAX. Er verliert in den ersten Handelsminuten rund 2,2%, fällt damit aber auf den gestern gebrochenen Abwärtstrend zurück.

Zweite Rallyphase möglich

Behauptet sich die Immobilienaktie über dem gebrochenen Abwärtstrend bei heute 18,61 EUR, dann wäre eine Rally in Richtung 21,50-22,38 EUR und damit in die Nähe des EMA 200 möglich.

Sollte die Aktie aber unter den EMA 50 bei aktuell 18,35 EUR zurückfallen, dann ergäbe sich ein erster Warnschuss für die Bullen. Mit einem Rückfall unter den Aufwärtstrend seit März bei aktuell 16,83 EUR würde sogar das Allzeittief in Gefahr geraten.

Fazit: Die Bullen haben jetzt eine Rallychance. Viel Spielraum haben sie aber nicht, um Rückschläge auffangen zu können.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)