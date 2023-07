EQS-Adhoc: Einbecker Brauhaus AG: Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Personalie

Einbecker Brauhaus AG: Veränderung im Vorstand



06.07.2023 / 10:43 CET/CEST

Martin Deutsch, Vorstand der Einbecker Brauhaus AG, und der Aufsichtsrat des Unternehmens haben im guten beiderseitigen Einvernehmen vereinbart, dass Herr Deutsch seine Tätigkeit spätestens zum Ende der aktuellen Bestellperiode am 31. Juli 2024 beendet.

Herr Deutsch hat in schwierigen Zeiten die Marken und das Unternehmen zukunftsorientiert und profitabel aufgestellt.

Der Aufsichtsrat der Einbecker Brauhaus AG dankt ihm für seine engagierte Tätigkeit als Vorstand in den vergangenen acht Jahren, davon die letzten fünf Jahre als Alleinvorstand des Unternehmens, und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Der Aufsichtsrat wird über eine Neubesetzung zeitnah eine Entscheidung treffen.





