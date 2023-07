Sealed Air: Letzte Trendwendechance

Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie setzte Sealed Air auf 17,06 US-Dollar zurück, fand dort genug Käufer vor und schoss regelrecht bis im März letzten Jahres hoch. Erreicht wurde dabei ein Rekordstand von 70,72 US-Dollar, seither allerdings konsolidiert der Wert auf der Unterseite und musste Abschläge auf 37,34 US-Dollar und somit den Vor-Corona-Stand einstecken. Zeitgleich hat die Aktie aber auch das 61,8 % Fibonacci-Retracement als letzte Trendwendestelle erreicht, wo sich tatsächlich sogar ein potenzieller Boden auftut.

Abwärtstrend muss fallen

Bis zu einem Kursniveau von grob 43,70 US-Dollar bleibt die Sealed Air-Aktie vorläufig noch als neutral zu bewerten, erst oberhalb dieses Niveaus dürfte ein Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend gelingen und Aufwärtspotenzial zunächst an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 49,50 US-Dollar und somit ganz in die Nähe des 38,2 % Fibonacci-Retracements entstehen. Eine überschießende Welle könnte sogar an den etwas größeren Horizontalwiderstand von 54,72 US-Dollar heranreichen und bietet genug Möglichkeiten, um von einem Aufschwung zu profitieren. Brenzlig dürfte es für das Wertpapier unterhalb von 35,60 US-Dollar werden, dieses Szenario wurde nämlich mit einem Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend und Korrekturpotenzial an 30,40 US-Dollar einhergehen.