EQS-Adhoc: CPU Softwarehouse AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

EQS-Ad-hoc: CPU Softwarehouse AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

CPU Softwarehouse AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen



10.07.2023 / 18:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung nach Art. 17 MAR Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan und Australien oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Weitergabe oder Veröffentlichung unrechtmäßig ist. CPU Softwarehouse AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen Augsburg, 10. Juli 2023 – Der Vorstand der CPU Softwarehouse AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital 2022 Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 4.093.953,00 um bis zu EUR 409.395,00 auf bis zu EUR 4.503.348,00 durch Ausgabe von bis zu 409.395 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen (“Neue Aktien”). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird in der Weise eingeräumt, dass die Neuen Aktien von der Otto M. Schröder Bank AG, Hamburg, (“OMS”) gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezugspreis von EUR 1,50 je Neuer Aktie im Verhältnis 10:1 zum Bezug anzubieten. Das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. Soweit der CPU Softwarehouse AG Neue Aktien aus einem nicht ausgeübten ordentlichen Bezug zur Verfügung stehen sollten, behält sich die Gesellschaft vor, die nicht bezogenen Neuen Aktien einer begrenzten Anzahl von Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von mindestens 1,50 Euro anzubieten. Die Zuteilung erfolgt nach freiem Ermessen des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Durchführungszeitraum wird voraussichtlich am 07.08.2023 (0:00 Uhr) beginnen und am 20.08.2023 (24:00 Uhr) enden. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der CPU Softwarehouse AG, insbesondere Investitionen in das Geschäftsfeld Software eingesetzt werden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Roman Zenetti

Investor Relations Telefon: +49 (0)821-4602-210

E-Mail: ir@cpu-ag.com

URL: https://cpu-ag.com Über die CPU Softwarehouse AG Als ziel- und zukunftsorientierter Partner steht die CPU Softwarehouse AG seit über 40 Jahren ihren Kunden branchenübergreifend mit spezialisierten und nachhaltigen IT- sowie Beratungslösungen zur Seite. Oberste Priorität haben dabei stets die spezifischen, individuellen Kundenanforderungen bei Software, Consulting und Services. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio bietet einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand, von initialen Analysen und Health-Checks, der Entwicklung passgenauer, individueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unterstützung in der Umsetzung. Die Kunden der CPU profitieren von der langjährigen, hohen Expertise der IT-Spezialisten, einer höchst partnerschaftlichen Zusammenarbeit und erprobten, verlässlichen Services. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Deutschland und der Schweiz ist das Unternehmen zudem mit Tochtergesellschaften vertreten. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im m:access, einem Marktsegment für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet.





Kontakt:

cpu-ag@cpu-ag.com Kontakt:cpu-ag@cpu-ag.com



Ende der Insiderinformation

10.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com