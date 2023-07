GNW-Adhoc: CertiK schließt umfassende Sicherheitsprüfung von Automated Market Maker auf dem XRP Ledger ab

^New York, July 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, ein führendes Unternehmen im

Bereich der Blockchain-Sicherheit und -Auditierung, ist stolz darauf, den erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Sicherheitsaudits für XLS-30d, einen innovativen Automated Market Maker (AMM), der auf dem XRP Ledger (XRPL) basiert, bekannt zu geben. Die XRPL ist eine energieeffiziente und dezentrale Blockchain der Schicht 1, die von einer globalen Entwicklergemeinschaft betrieben wird. Das AMM, das im Rahmen der von Ripple vorgeschlagenen technischen Spezifikation XLS-30d entwickelt wurde, soll die Börsenfunktionalität und den Nutzen für Inhaber von XRPL-Token und Entwickler auf dem XRP-Ledger erweitern. Das Audit von CertiK war ein umfassender Prozess, bei dem die zugrunde liegende Smart- Contract-Architektur sorgfältig auf potenzielle Schwachstellen untersucht und die allgemeine Sicherheit der AMM-Implementierung bewertet wurde. "Unser Hauptziel bei CertiK ist es, beim Aufbau eines sichereren Blockchain- Ökosystems zu helfen", sagte Jason Jiang, Chief Business Officer bei CertiK. "Die AMM-Implementierung von XRPL stellt eine wichtige Entwicklung in der dezentralen Börsenfunktionalität dar, und wir fühlen uns geehrt, dass wir sicherstellen konnten, dass sie den höchsten Sicherheitsstandard erfüllt." Zu den Hauptmerkmalen des XLS-30d AMM, die von CertiK validiert wurden, gehören ein protokollnativer Aufbau, ein kontinuierlicher Auktionsmechanismus, einseitige Liquiditätsbereitstellung, kein Miner Extractable Value (MEV) oder Front-Running und CLOB DEX Integration. Die inhärenten Vorteile des XRP-Ledgers - extrem niedrige Transaktionskosten, schnelle Blockzeiten, faire Transaktionsreihenfolge - machen ihn für alle Teilnehmer innerhalb des AMM-Ökosystems geeignet. Der XLS.30D-Vorschlag spiegelt die fortschrittlichen Fähigkeiten und den breiten Nutzen des XRPL wider. Das Audit von CertiK bestätigt, dass das auf der XRPL aufbauende AMM die höchsten Sicherheitsstandards erfüllt, was das gemeinsame Engagement von CertiK und Ripple zur Förderung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des globalen Blockchain-Ökosystems unterstreicht. Über CertiK CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit und nutzt erstklassige KI-Technologie zum Schutz und zur Überwachung von Blockchain- Protokollen und Smart Contracts. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Web3-Welt zu sichern. CertiK wendet bahnbrechende Innovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen an und ermöglicht die Skalierung unternehmenskritischer Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit. Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden US-Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen in Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden gehören führende Projekte wie Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance und Chiliz. CertiK wird von Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt. Über den XRP-Ledger Der XRP Ledger (XRPL) ist eine quelloffene, öffentliche und dezentralisierte Layer-1-Blockchain, die von einer globalen Entwicklergemeinschaft betrieben wird. Sie ist schnell, energieeffizient und zuverlässig. Seit mehr als zehn Jahren ist sie die Blockchain, die am besten geeignet ist, die Abwicklung und Liquidität von tokenisierten Vermögenswerten in großem Umfang zu ermöglichen. Durch die einfache Entwicklung, niedrige Transaktionskosten und eine sachkundige Community bietet sie Entwicklern eine solide Open-Source-Grundlage für die Durchführung der anspruchsvollsten Projekte - ohne die schlanken und effizienten Funktionen der XRPL zu beeinträchtigen. XRPL ermöglicht eine Vielzahl von Diensten und Anwendungsfällen, darunter Zahlungen, On-Chain-Finanzierung und Tokenisierung. Erfahren Sie mehr unter XRPL.org. °