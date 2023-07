Vonovia: Aktie will nach oben!

Den Stifel-Analysten zufolge droht dem deutschen Immobiliensektor "ein langer Hangover statt einer zivilisierten After-Show-Party", nachdem die durch immer günstigere Finanzierungskonditionen befeuerte Hausse zu einem abrupten Ende gekommen ist. Den Anlegern dämmere zunehmend, dass die Zinsen nicht nur vorübergehend hoch bleiben sollten. Der Verschuldungsgrad (Loan to Value) könnte Dimensionen erreichen, die eine Refinanzierung noch schwieriger machen würden. Es bestehe dann die Gefahr, dass größere Kapitalerhöhungen notwendig sein würden. Dennoch reagiert die Vonovia-Aktie recht agil auf die geringste Hoffnung im Markt, dass sich die Leitzinsen stabilisieren. Der Consumer Price Index war mit einem Anstieg von 3,0 Prozent besser als die erwarteten 3,1, was den Aktienkurs von Vonovia am gestrigen Handelstag um rund 5 Prozent nach oben beförderte.

Zum Chart

Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro, was grob gemessen dem Kursniveau des Börsenganges vom 11. Juli 2013 entspricht. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Es folgte eine „V“-förmige Erholung bis zum Kernwiderstand bei 19,07 Euro. Bis dato konnte dieser Kernwiderstand nicht nachhaltig überwunden werden. Im Oktober 2022 hatte es schon den Anschein, dass der starke Kursrückgang des Jahres 2022 in eine Bodenbildung übergeht. Vom 13. Oktober bis 17. Januar 2023 hievten die Marktteilnehmer den Kurs wieder um 53 Prozent nach oben. Dabei wurde am 17. Januar und 2. Februar ein Doppeltop rund um den Wert 28,00 Euro markiert. Die darauffolgende Kurserosion hat das Niveau wieder um knapp 47 Prozent auf das All Time Low von 15,27 Euro gedrückt. Sollte sich die Zinserwartung der Marktteilnehmer die nächsten Wochen stabilisieren und der Kernwiderstand bei 19,07 Euro nachhaltig überwunden werden, ist eine weitere Kurssteigerung möglich. Aktuell hat es den Anschein, dass der Aktienkurs trotz schlechter Nachrichten die Tiefs bereits markiert hat.