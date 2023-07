ANALYSE-FLASH: Bryan Garnier hebt Ceconomy auf 'Buy' und Ziel auf 3,10 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Ceconomy von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2,70 auf 3,10 Euro angehoben. Der Elektronikhändler beginne abzuliefern, und werde die Erwartungen schon bald übertreffen, schrieb Analyst Clement Genelot in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei den Aktien hält der Experte für attraktiv und deutlich besser als bei Fnac Darty ("Neutral") und Maisons du Monde ("Sell")./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2023 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

