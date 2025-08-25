Werbung ausblenden
Fotodienstleister

Cewe will eigene Aktien zurückkaufen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Der Fotodienstleister Cewe will eigene Aktien zurückkaufen. Erworben werden sollen bis zu 250.000 eigene Anteilscheine für bis zu 20 Millionen Euro über die Börse, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte. Dies entspreche einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Cewe-Aktie sprang nach den Nachrichten um bis zu drei Prozent in die Gewinnzone. Zuletzt lag sie noch mit einem halben Prozent im Plus.

