MODERNA - Jetzt genau beobachten!

Seit Anfang 2022 pendelt die Moderna-Aktie seitwärts, nachdem es vorher zu einem regelrechten Crash gekommen war. Der Preisbereich bei 115 - 118 USD bildet dabei einen zentralen Support, der zuletzt wieder erreicht wird. Von dort aus löst sich die Aktie jetzt nach oben. Dominierend ist in den letzten Monaten eine keilförmige Struktur, in der sich die Aktie bewegt. Jetzt attackiert die Aktie den Kreuzwiderstand aus Keiloberkante und EMA50. An dieser gleitenden Durchschnittslinie endeten zuletzt alle Erholungen.

Ausbruch abwarten!

Innerhalb des Keils besteht kein akuter Handlungsbedarf. Erst wenn die Aktie signifikant und per Tagesschlusskurs über 129 USD ansteigt. Erst dann werden Spekulationen auf eine Erholung bis 147 und 163 USD interessant. Darüber hinaus wäre Platz bis zur Hürde bei 210 - 213 USD.

Auf der Unterseite wäre ein nachhaltiges Abrutschen unter 115 USD sehr kritisch zu werten. Dann entstehen größere Verkaufssignale, Short-Spekulationen werden dann interessant. Ein erstes Abwärtsziel läge bei 99 - 103 USD.

Fazit: Moderna, BioNTech, Novavax... die Aktien der Impfstoffhersteller leiden weiter unter dem Post-Corona-Kater. Die Charts sind hier auf allen Zeitebenen weiterhin bärisch zu werten. Allerdings steht die Moderna-Aktie jetzt an einer Schlüsselstelle: Im Falle eines Ausbruchs über die zentrale Hürde könnte ein kleines Signal für eine Erholung entstehen. Das skizzierte, bullische Prognoseszenario ist sehr spekulativ, weitere Enttäuschungen sollten hier mit eingeplant werden.

