BASF: Es steht schlecht um den Chemieriesen

Bereits seit 2018 gibt ein intakter Abwärtstrend den Takt in der BASF-Aktie vor, hierbei ging es von 98,80 Euro auf zeitweise 37,35 Euro bis März 2020 abwärts. Zahlreiche Anstiegsversuche endeten immer im Bereich der oberen Trendbegrenzung. Selbst im Oktober 2022 kamen wieder erneut Notierungen um 37,90 Euro zustande, wirklich zur Oberseite konnte sich die BASF-Aktie bislang nicht entwickeln und droht erneut in den Bereich der Tiefs aus dem letzten Jahr zurückgedrängt zu werden. Scheinbar ist sogar ein untergeordneter Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Jahres eine zu hohe Hürde für Investoren.

Schwache Wochen Kerze

Noch kann sich BASF oberhalb einer kurzfristigen Unterstützung von 44,00 Euro behaupten, Notierungen darunter würden jedoch Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer mit Zielen an den Jahrestiefs von 41,93 Euro wecken, ein weiteres potenzielles Ziel darunter könnte sogar der runde Bereich von 40,00 Euro für das Wertpapier des Chemiekonzerns darstellen. Gelingt im Anschluss nicht eine Kehrtwende, müssten sogar die Verlaufstiefs aus 2020 als mögliches Ziel ins Auge gefasst werden. Gelingt dagegen ein nachhaltiger Sprung mindestens über 47,50 Euro, könnte dies eine Entspannungsrallye zunächst an 48,50 und darüber 50,92 Euro auslösen. Am übergeordneten Abwärtstrend verlaufend um 52,45 Euro dürfte BASF allerdings nicht so schnell vorbeikommen.