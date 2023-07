IRW-News: Century Lithium Corp.: Century Lithium ernennt neuen Direktor

IRW-PRESS: Century Lithium Corp.: Century Lithium ernennt neuen Direktor

17. Juli 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/) freut sich, die Ernennung von Dr. Corby G. Anderson in sein Board of Directors mit Wirkung vom 14. Juli 2023 bekannt zu geben.

Dr. Anderson ist ein lizenzierter Chemieingenieur mit mehr als 40 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Ingenieurwesen, Design, Betrieb von Industrieanlagen, Management auf Unternehmensebene, Bildung, Forschung und professionelle Dienstleistungen. Er hat einen BSc-Abschluss in Chemotechnik von der Montana State University, einen MSc-Abschluss in Metallurgietechnik von der Montana Tech und einen PhD-Abschluss in Bergbautechnik und Metallurgie von der University of Idaho. Zuletzt unterstützte er Century Lithium als technischer Berater, Metallurgie.

Wir freuen uns, Dr. Anderson im Board of Directors des Unternehmens begrüßen zu dürfen, sagte Bryan Disher, Vorsitzender von Century Lithium. Als technischer Berater war Dr. Anderson maßgeblich an der Weiterentwicklung unseres Lithiumprojekts Clayton Valley beteiligt, und wir freuen uns darauf, dass er in seiner neuen Rolle im Board of Directors weiterhin einen Beitrag zum Unternehmen leisten wird.

Über Century Lithium Corp.

Century Lithium Corp. (ehemals Cypress Development Corp.) ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im westlichen Zentral-Nevada, USA, konzentriert. Century Lithium befindet sich derzeit in der Pilotphase von Untersuchungen an Material aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte. Die Untersuchungen werden in seiner Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, Nevada, durchgeführt. Ferner macht das Unternehmen Fortschritte im Hinblick auf den Abschluss einer Machbarkeitsstudie und die Erteilung von Genehmigungen, mit dem Ziel, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851

Gebührenfrei: 1 800 567 8181

scacos@centurylithium.com

centurylithium.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Wörter wie "erwartet", "schätzt", "projiziert", "antizipiert", "glaubt", "könnte", "geplant" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmensleitung erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen Marktpreise, Explorations- und Entwicklungserfolge, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

