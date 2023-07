IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy gewährt Optionen

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy gewährt Optionen

Saskatoon, SK, 17. Juli 2023 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) gibt bekannt, dass es, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, 1.317.500 Incentive-Aktienoptionen an bestimmte Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens (die "Optionen") gewährt hat. Die Optionen wurden am 17. Juli 2023 (das "Zuteilungsdatum") gewährt, haben eine Laufzeit von fünf Jahren, werden in drei jährlichen Raten, beginnend mit dem Zuteilungsdatum, unverfallbar und können zu einem Preis von 2,61 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden.

Über IsoEnergy

IsoEnergy ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Im Jahr 2018 entdeckte das Unternehmen die hochgradige Lagerstätte Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Die Lagerstätte Hurricane verfügt über angezeigte Mineralressourcen von 48,61 Millionen lb U3O8 basierend auf 63.800 Tonnen mit einem Gehalt von 34,5 % U3O8 und abgeleitete Mineralressourcen von 2,66 Millionen lb U3O8 basierend auf 54.300 Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % U3O8 (8. Juli 2022). Die Hurricane-Lagerstätte befindet sich zu 100 % im Besitz von IsoEnergy und ist nicht mit Lizenzgebühren belastet. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Das Unternehmen wurde gegründet und wird vom Team seines Hauptaktionärs NexGen Energy Ltd. unterstützt.

Erklärung der qualifizierten Person

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Darryl Clark, P.Geo., Vice-President, Exploration von IsoEnergy, geprüft und genehmigt. Dr. Clark ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Weitere Informationen über das Grundstück Larocque East des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada" vom 4. August 2022, der auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.

