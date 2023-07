Knorr-Bremse plant mehr Profitabilität und Wachstum - Veräußerungen angekündigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der seit Jahresbeginn amtierende neue Chef beim Lkw- und Zugbremsen-Herstellers Knorr-Bremse , Marc Llistosella, will die Weichen für die Zukunft stellen. Wachstum und Profitabilität sollten in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Bis 2026 werde der Umsatz auf 8 bis 9 Milliarden Euro klettern und davon über 14 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bleiben. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr erwirtschafteten die Münchener eine Marge von 11,1 Prozent bei einem Umsatz von 7,15 Milliarden Euro.

Gleichzeitig will das Management Teile des Portfolios auf den Prüfstand stellen - bis zu 1,4 Milliarden Euro könnten veräußert oder einem "straffen Sanierungsplan" unterzogen werden, sagte Llistosella laut Mitteilung. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte Knorr-Bremse.

Die im MDax notierte Aktie zog nach den Aussagen zur mittelfristigen Strategie an und gewann 2 Prozent./lew/jha/